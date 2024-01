Poncho de Nigris presume que le deformaron la cara a 'golpes': 'la nariz se salvó' (FOTO)

Poncho de Nigris está en uno de sus momentos más polémicos y relevantes de su carrera y ahora el ex integrante de “La casa de los famosos México” presumió cómo le quedó la cara de deforme por la tremenda “golpiza” que le propinaron.

Esto ocurre luego de que el sujeto regiomontano protagonizara un fuerte pleito con su madre Leticia Guajardo, quien en los últimos días se la ha pasado tirándole hate a su esposa Marcela Mistral y a la viuda de su difunto hermano Antonio de Nigris.

Asimismo, ha protagonizado diversas peleas con Adal Ramones, al grado de que hace unos días se lo encontró en el aeropuerto y lo encaró por andar diciendo cosas tóxicas de él; cabe destacar que el conductor de más de 60 años tembló como perrito chihuahua cuando Poncho se le apareció.

Ahora, a través de sus redes sociales, Poncho de Nigris encendió las alarmas al subir una foto en la que aparece con el rostro completamente golpeado y deformado.

#ComaNews 🔥



Captaron a Poncho de Nigris discutiendo con Adal Ramones a las afueras del aeropuerto de Monterrey. pic.twitter.com/edajttPiGm — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 13, 2023

"Lo bueno fue que la nariz me no la tocaron, de eso Vivo. Gracias a los que están al pendiente", fue el mensaje con el cual acompañó la dura imagen.

Posteriormente, en sus historias de Instagram habló de lo que le había pasado: "¿Cómo andan? nomás para que vean, esto no se va a quedar así. Me encontré a mi mamá, a Adal Ramones, me dieron una p*tiza juntos, no se vale, los voy a demandar a los dos".

Fue en ese momento cuando los fans de Poncho de Nigris se dieron cuenta de que todo era una broma y que el famoso regio estaba usando un maquillaje muy realista, el cual posiblemente sea visto en uno de sus proyectos cercanos o futuros.