Sedan completamente a Peso Pluma para tatuarle los brazos y fans se burlan: 'le falta barrio'

Tal parece ser que a Peso Pluma le falta barrio y calle, o al menos eso es lo que dicen algunos de sus fans están afirmando, pues el cantante se sedó completamente para aguantar el dolor al tatuarse los brazos.

A través de redes sociales, se compartió un video en el que el estudio de tatuajes al que fue Peso Pluma para ponerse su tinta mostró cómo fue el proceso de realización de las nuevas “rayas del tigre”.

Larga vida al licenciado Hassan o Peso pluma como lo conoce la razita, poniendo en alto el nombre de México 🇲🇽 👏🏻 pic.twitter.com/kkDf2BJzKJ — LA GRAN SUGARITA ✨ (@CarneDeAzucar) April 13, 2024

Esto ocurrió previo a su presentación en Coachella 2024, pues justo el día de su show, el cual destacó por sus invitados, entre los que destaca la divina Becky G, los presumió ante su fanaticada gringa.

En el video se puede ver cómo le están haciendo los tatuajes a Peso Pluma simultáneamente en ambos brazos, los cuales son sentía por haber estado sedado.

De acuerdo con los realizadores de las tintas de Hassan Emilio, razón principal por la que se anestesia la zona a tatuar es para que la persona no sufra el dolor que producen las agujas.

Sin embargo, fue justamente eso lo que no le apreció a los fans, pues señalaron que la mitad de la experiencia de hacerse un tatuaje es experimentar el dolor y superarlo.

“De malandro sólo tiene la moda”, “Menos taujajes, más bolillos”, “, Sédenle la garganta mejor”, “Pobrecito, no quería que le doliera”, “Sédenlo eternamente”, “Nos tenían con el pendiente”, “Le falta barrio, no cabe duda de que sólo es un blanquito fresa, no merece esas tintas” y “Así no se vale la gracia es el dolorcito ricooooooooo. La juventud de hoy quiere resultados SIN PASAR POR EL PROCESO”, fueron algunos de los comentarios de los internautas y detractores de Peso Pluma.