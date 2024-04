Mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole asiste a show del cantante en Coachella | VIDEO

Peso Pluma se presentó en el festival Coachella 2024 con gran éxito, su show uno de los más ovacionados por los fans que asistieron al evento musical.

Sin embargo, una de las asistentes que más llamaron la atención por su presencia fue la influencer Sohar Sonia, la mujer que causó polémica porque fue con ella que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole.

La mujer estuvo en el concierto del cantante de corridos tumbados y así lo presumió en sus historias de Instagram en las que se le puede ver bailando y cantando al ritmo de los éxitos del artista mexicano.

En las historias que compartió la influencer s ele puede ver con lentes oscuros junto a sus amigas cantando la canción de “La bebé” de Peso Pluma, la joven se sabía todo el tema.

Sin embargo, ella dijo hace dos meses que no sabía que era famoso y mucho menos que tenía novia, por lo tanto si no sabe que es famoso no se sabría las canciones, pero en sus historias se ve muy feliz interpretando el éxito del artista mexicano de corridos tumbados.

Por lo que la asistencia de la influencer desató nuevamente la polémica, además de que circula un video en el que Peso Pluma fue captado junto a otra bella mujer de la que se desconoce su identidad.

Así se vivió el Coachella 2024 el festival

El Coachella 2024 se vivió con magnificas presentaciones e invitados especiales, por ejemplo, J Balvin la rompió con Will Smith como invitado, en otro show llegó Justin Bieber a cantar.

También estuvo Shakira acompañando a Bizarrap y además anunció oficialmente su gira mundial en este evento musical.