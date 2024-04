Coachella 2024: el regreso de No Doubt, Lana del Rey con Billie Eilish, Taylor Swift...

El festival de Coachella 2024 fue testigo de algunos de los actos más épicos de lo que van del año en el mundo, como el regreso de la emblemática banda No Doubt a los escenarios, además de las asistencias de favoritas como las de Taylor Swift y Lana del Rey.

El regreso de No Doubt

Gwen Stefani emocionó a todo el mundo al regresar con su legendaria agrupación tras casi 10 años de ausencia en los escenarios, pese a todo ese tiempo, la cantante y sus compañeros mantuvieron la energía que los caracterizó.

"¿Vinieron a Coachella a ver tocar a No Doubt por primera vez en nueve años? Quisiera poder expresar de alguna manera la cantidad de amor que me gustaría esparcir entre todos ustedes", le dijo a todos la famosa bien emocionada.

"Don't Speak", ese mega hit noventero que no para de conmovernos, casi cerrando el set de No Doubt en Coachella.



La banda se reunió para este show luego de nueve años, pero la química está intacta, con Gwen Stefani en estado de gracia, que los traigan al Lolla del 2025.

+ pic.twitter.com/7EyfK0Irty — Rock Salta (@rocksalta) April 14, 2024

Algunos de los temas que No Doubt interpretó fueron 'It's My Life', 'Hey Baby', 'Underneath It All', 'I'm Just a Girl' y la legendaria 'Don't Speak'. Por si fuera poco, Gwen Stefani invitó a la joven Olivia Rodrigo para que cantara con ellos 'Bathwater'.

Lana del Rey y Billie Eillish en Coachella 2024

La presentación de la divina Lana del Rey también mucho de qué hablar, pues la neoyorkina invitó a Billie Eillish. Durante su paso por el escenario, interpretó en solitario temazos ‘Without You’ y “Summerside Sadness’, además de ‘Ride’, ‘The Grants’, ‘Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have’ y ‘Young and Beautiful’.

Al final de su set, Lana del Rey subió a Billie Eilish, con la cual cantó las favoritas ‘Ocean Eyes’ y ‘Videogames’.

Taylor Swift y Travis Kelce en Coachella 2024

Finalmente, Taylor Swift no causó furor por actuar, pues no lo hizo, sino porque decidió ir a disfrutar del festival de Coachella 2024 en compañía de su hombre Travis Kelce, con quien, para sorpresa de absolutamente todos, se dio un baño de pueblo entre aquellos mortales que llegaron al encuentro en carro y no en jet privado.