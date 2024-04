Shakira revela 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour' en Coachella 2024 al ser invitada por Bizarrap

Bizarrap se presentó este viernes en Coachella 2024, donde pudimos encontrar un par de artistas latinos en el line up; sin embargo, el famoso sorprendió al revelar desde horas antes que Shakira llegaría para interpretar los temas en los cuales han colaborado desde que la artista regresó a la música y los mismos que están en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

No cabe duda que cuando Bizarrap y Shakira se juntaron para hacer la canción "Pa' Tipos como tú", quizás la sesión más exitosa del productor, la carrera de ambos llegó a otro nivel y esto se demuestra al ver al argentino en Coachella durante un horario estelar. Y si bien los rumores aseguran que los organizadores le negaron a Shakira tener una presentación en el festival, parece que la famosa sabe cómo conseguir lo que desea.

BZRP reveló que llevaría a Shakira como invitada a horas de su presentación en Coachella 2024. Foto: Instagram

Así fue la presentación de Bizarrap en Coachella

El artista inició su set con la BZRP Music Session con Nathy Peluso en una versión más veloz y continuó durante su set con temas pertenecientes a esta serie de canciones donde colabora con diferentes artistas. De este modo, pudimos escuchar las voces de artistas como Eladio Carrión, Residente, Milo J y Villano Antillano.

El joven se presentó en el escenario Sahara de Coachella 2024 y fue cuando terminó "Mamichula" que apareció Shakira con un letrero que decía La loba se viene, al igual que lo que reveló a través de sus redes sociales hace apenas un día.

La intérprete cantó el tema "La fuerte" que pertenece a su reciente álbum Las mujeres ya no lloran y agaradeció a BZRP por la invitación: "es lo máximo estar aquí, con este público, con este público y contigo que eres mi colegui" dijo.

Shakira anuncia gira mundial

"Biza, me voy de gira Biza. Me voy de gira, por fin, empezando este noviembre este año, en esta ciudad, no puedo esperar" reveló la famosa. De este modo, ahora sabemos que Shakira iniciará su gira en Indio, California, la cual llevará el nombre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, aunque no ha revelado los detalles de qué cuidades visitará.

Shakira revela gira mundial en Coachella YouTube

LIVE en Coachella