Las mujeres ya no lloran, la catarsis y redención de Shakira

Después de la ruptura de su matrimonio con Gerard Piqué, de enfrentar la enfermedad de su padre y lidiar con un juicio por evasión de impuestos, la cantante colombiana Shakira encontró en la música la manera de hacer catarsis, de expresar su dolor y tristeza, y sobre todo, salir adelante, por lo que su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, es un álbum de redención en el que ha transformado sus “lágrimas en triunfo”, tal como se lo dijo al crítico Jon Pareles en una extensa entrevista para el diario The New York Times.

Desde la portada, el material discográfico que lanza hoy, condensa lo que para la multipremiada artista significa: aparece una fotografía con el rostro de la intérprete con lágrimas de cristal, pues si una lección dejó en su famosa “BZRP Music Sessions Vol. 53” es que ahora “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, frase que se ha convertido en un referente para resignificar cómo se vive una ruptura amorosa.

“Las mujeres de hoy no necesitamos que nos digan cómo tenemos que curarnos, cómo tenemos que lamer nuestras heridas”, ha compartido Shakira al The New York Times para explicar el porqué del título Las mujeres ya no lloran.

En el álbum, la intérprete de Barranquilla incluye los temas que se han convertido en un icono en los últimos tiempos: “BZRP Music Sessions Vol. 53”, que la crítica ha considerado como el “himno de la venganza” y una “canción salvaje” en la cual se lanzó con todo contra Piqué y la actual pareja de su exmarido, Clara Chía. Un tema que no sólo sacudió en el ámbito de la música, sino que generó todo un debate sobre si era “correcta” o no, la manera de hablar de su ruptura, y fue tendencia en redes sociales por alusiones hacia los carros Ferrari y Twingo y los relojes Rolex Casio.

También se encuentra “TQM”, en la que colaboró con su compatriota Karol G, con la cual ganaron el Latin Grammy a Mejor Fusión Urbana. Además de “El Jefe”, con Fuerza Regida; “Te felicito”, con Rauw Alejandro, con la que comenzó a dejar indicios de que la relación con Piqué no iba nada bien; “Monotonía”, una reflexión sobre su relación, en la cual al final del video aparece totalmente aniquilada por el dolor que sentía en ese momento; y “Copa vacía”.

Entre las canciones que conocerán los fans de la artista tras el lanzamiento del disco están “Puntería”, con la rapera Cardi B, de la que ayer en la noche lanzó el videoclip en el que participa el actor Lucien Leon Laviscount, quien formó parte de la segunda temporada de la serie Emily in Paris. También figuran “(Entre paréntesis)”, un homenaje a la música regional mexicana con Grupo Frontera; “Cohete”, con Rauw Alejandro; “La fuerte”, con Bizarrap; y “Última”, que canta en solitario, entre otras más. Para la vocalista Shakira ha sido la forma de utilizar su “propia creatividad para procesar mi frustración, mi rabia y mi tristeza. Transmuté o transformé el dolor en productividad”.

En Las mujeres ya no lloran, la cantante incorpora modalidades como el reguetón, el regional mexicano, la cumbia, la bachata y el electropop. El disco, en su formato en vinilo, cuenta con cuatro versiones: diamante, rubí, esmeralda y zafiro, cada uno con un significado especial.