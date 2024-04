¿Cómo ver la transmisión de Coachella 2024 en vivo desde México? Dónde y a qué hora ver el directo

Coachella es uno de los eventos más esperados año con año, pues en dos fines de semana se reúnen no solo a los artistas del momento para presentarse en los grandes escenarios del festival en Estados Unidos, sino que podemos ver también a reconocidas estrellas disfrutar de los shows en las inmediaciones del mismo.

Sin embargo, este año Coachella ofrece algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados al innovar con la transmisión en vivo y una experiencia inmersiva dónde podremos disfrutar más a fondo de esta celebración musical que cuenta con diversos números que en definitiva de amarán la atención del público. Te contamos si puedes verla en México y qué debes hacer para acceder a la transmición de esta gran fiesta músical

Ubicado al oeste del legendario Empire Polo Club, en Indio, California, el line up contempla a grandes artistas, desde Lana del Rey, Sabrina Carpenter, Ice Spice, Grimes y Reneé Rapp, hasta No Doubt e incluso a Peso Pluma.

¿Dónde estará Peso Pluma en Coachella?

El cantante de corridos tumbados representa a los integrantes del género regional mexicano en Coachella este año, pues forma parte del lineup principal. Peso Pluma se presentará en el Coachella Stage, donde veremos tambi´ne a Young Miko, Sabrina Carpenter y Lana del Rey. Por otro lado, veremos a Carín León el domingo en la celebración musical.

Transmisión oficial de Coachella 2024

¿Dónde ver y cuándo empiezan las transmisiones de Coachella 2024?

Todos los shows serán transmitidos en el canal de YouTube del festival desde el escenario oficial de Coachella y el livestream dará inicio a las 17:00 horas en México y se extenderá al domingo 14. Lo mismo sucederá del 19 al 21 de abril, en el segundo fin de semana del festival.

La experiencia multivista permitirá que seguidores de todo el mundo puedan ver las presentaciones de hasta cuatro de los seis escenarios simultáneamente en pantalla, mientras seleccionan el audio de su preferencia

Pero no solo los shows serán transmitidos a través del canal de Coachella, sino que también habrá lanzamientos exclusivos de merch oficial, al igual que contenido behind the scenes de los artistas mientras se preparaban para sus actuaciones, influencers disfrutando del evento y fans creando videos en YouTube Shorts.