Peso Pluma aparece en Rolling Stone y rompe el silencio sobre su supuesta rehabilitación

El cantante Peso Pluma apareció en la portada de la Revista Rolling Stone y generó polémica su participación en la revista. Además de que el cantante habló sin censura de sus polémicas, entre ellas la de su supuesta rehabilitación por consumo de sustancias.

El intérprete de “Ella baila sola” dijo que a la prensa le gusta hablar mal de él, pero que está aprendiendo a que no le importe lo que digan de él.

“Habrá muchas cosas sobre por qué hacemos lo que hacemos y por qué cantamos lo que hacemos, por qué la gente nos enfrenta entre sí, por qué los medios siempre buscan cosas malas, por qué la gente se centra más en lo negativo que en lo negativo. Positivos. Creo que a los medios les conviene 10 veces más tener malas noticias que buenas. La gente habla más de las cosas malas que de las buenas. No, no es fácil, pero creo que día a día estoy aprendiendo a que me importe una mier…”, confesó el cantante en la entrevista con la revista.

En ese sentido habló del rumor que salió en el que se dijo que estaba internado en un centro de rehabilitación.

Peso Pluma acostumbrado a las críticas aseguró que está bien y confirmó que cuando todos pensaban que estaba anexado en realidad estaba en Los Ángeles en Lab Studio grabando su nuevo álbum Éxodo.

“Bueno, las últimas semanas han sido realmente una locura. La gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en Éxodo", mencionó el artista mexicano de corridos tumbados.

Peso Pluma dice que está enfermo

Peso Pluma aseguró que está enfermo y que se trata de una dolencia que tienen todos los creadores de música y dijo que es la locura.

“Estoy loco. No lo digo en broma. Mentalmente estoy loco: las ideas que tengo, las canciones que hacemos. Pero creo que la locura es parte del genio. Es como una enfermedad que tenemos. Yo digo que es una enfermedad. Todos los grandes lo tenemos y ni siquiera lo sabemos. Y a veces estamos locos, y esa locura nos hace genuinos y auténticos. Todos estamos locos de diferentes maneras”, mencionó en la entrevista.