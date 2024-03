Jailyne Ojeda se lanza contra Karely Ruiz por polémico video: 'Ella no se quiere nada'

Karely Ruiz sigue en la polémica y ahora porque la modelo e influencer Jailyne Ojeda se lanzó contra ella y la criticó por el polémico video íntimo que hizo con un fan.

Todo sucedió porque un fan de Jailyne Ojeda se tatuó la cara de la ex de Peso Pluma y entonces un usuario le preguntó a la modelo si ella también haría lo mismo que Karley Ruiz de darle su noche de pasión al que se tatuó su cara.

Pero la ex de Peso Pluma no se guardó nada y se lanzó contra Karely Ruiz y hasta le dijo que no tiene amor propio por lo que hizo.

“Ella le pagó 200,000 pesos a un fan para que se tatuara su cara, mis seguidores lo han hecho gratis porque ellos quieren, no ha sido forzado o por dinero. Y mucho menos me acostaría con un seguidor nomás porque se tatuó mi cara. Ella no se quiere nada”, escribió la influencer.

Jailyne Ojeda responde a fans y ataca a Karely Ruiz Foto: TikTok

Karely Ruiz lanzó una dinámica en la que prometió darle 200 mil pesos a el fan que se tatúe su cara y que le guste el tatuaje. Este 5 de marzo iba a decir al ganador, pero aún no lo anuncia.

Usuarios critican a Karely Ruiz y Jailyne Ojeda

El comentario desató mensajes encontrados, pues muchos usuarios apoyaron la postura de Jailyne Ojeda y aseguraron que Karely Ruiz se rebajó al hacer el video con el fan, otros más aseguraron que lo hizo porque estaba perdiendo seguidores y esta fue una forma de recuperarlos.

Karely Ruiz ofrece pago a fan que se tatúe su cara Foto: FB Karely Ruiz

“Siento que Karely estaba perdiendo público por eso hizo eso no lo sé lo siento ella tendrá sus razones jajaja solo lo pensé por que atacan de volada”, “Pues dijo la pura verdad”, señalaron los usuarios.

Mientras que otros cibernautas criticaron a Jailyne Ojeda y aseguraron que no le queda hablar de la modelo de OnlyFans pues dicen que ella es igual.

“Dijo la que se vende al mejor postor”, “Para el caso las dos son iguales”, “Pues lo bueno que Jayline fue específica y dijo que no se acostaría con seguidores por un tatuaje, porque si fuera por dinero si jala”, le reclamaron los cibernautas.

Hasta el momento Karely Ruiz no ha respondido a estas declaraciones, pero los usuarios ya se encargaron de etiquetarla para que vea lo que puso Jailyne, Ojeda quien también es modelo igual que ella.