¿Quién es Sahar Sonia, la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole? | FOTOS

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole con otra mujer con la que se le vio en Las Vegas, tomado de la mano, aunque se revelaron fotografías de la chica fue hasta ahora que los usuarios de redes descubrieron que la tercera en discordia se llama Sahar Sonia.

La cuenta de Instagram @lomaspopucom reveló la supuesta identidad de la nueva novia de Peso Pluma, pues de acuerdo con este perfil, la mujer coincide en varios aspectos con la mujer del video que aparece con Doble P.

Ella es Sahar Sonia, la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

Sahar Sonia es una modelo e influencer que se dedica a compartir su lujoso estilo de vida en sus redes sociales, en las que presume sus viajes y sus atuendos de marcas de lujo.

Peso Pluma habría sido infiel con esta mujer Foto: X

En su cuenta personal de Instagram tenía 19 mil seguidores, ya que después de que se revelara su identidad, la joven eliminó la cuenta de la red social.

Sahar Sonia cautivaba a sus seguidores con sus curvas y sus fotos con poca ropa o en traje de baño que emocionan a sus fans y ahora también a Peso Pluma.

Sahar Sonia, la mujer que captaron con Peso Pluma Foto: @saharsoniaa

Doble P no se ha pronunciado con respecto a la polémica, pero Nicki Nicole sí y dio por terminada su relación con el cantante de corridos tumbados.

Ella es Sahar Sonia, la mujer con la que Peso Pluma fue infiel Foto: IG @saharsoniaa

La cantante señaló que se enteró de la infidelidad gracias al video que se viralizó y afirmó que no recibió respeto ni buen trato, por lo que anunció su separación.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respecto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, fue el mensaje de Nicki Nicole.