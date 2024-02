¿Qué pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma? Esta es la verdad

Lo que pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma es que terminaron su relación, luego de cuatro meses de estar de novios.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron porque el cantante mexicano de corritos tumbados le fue infiel a la artista argentina.

El intérprete de “Ella baila sola” fue captado este fin de semana en Las Vegas acompañado de otra mujer, el cantante y la chica iban caminando de la mano en un casino, cuando se dieron cuenta que los estaban grabando el guardaespaldas del cantante pidió que borraran el video.

Lo agarraron a Peso Pluma de la mano con otra mina en Las vegas

Se hacia el re boludo

Encima Nicki Nicole ya borro todas las fotos con el en ig pic.twitter.com/alGrXI1Jgr — ElBuni (@therealbuni) February 13, 2024

Pero el clip se viralizó por todo TikTok y por otras redes sociales y Hassan Kabande quedó exhibido en Internet.

Los fans de Peso Pluma aseguraron que posiblemente todo se trate de una estrategia de publicidad, ya que el artista va a lanzar nueva música este viernes. Pero Nicki Nicole reveló que todo era cierto.

Nicki Nicole confirma infidelidad

Nicki Nicole publicó un mensaje en redes en el que confirmó que terminó con Peso Pluma por haberle sido infiel y aseguró que ella se enteró de la traición gracias al video que se viralizó en redes del mexicano con otra mujer en Las Vegas.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respecto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, fueron las palabras con las que Nicki Nicole reveló que Doble P la engañó con otra.

Por su parte, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas rompa el silencio de lo que pasó con la mujer en Las Vegas, por la que terminó con Nicki Nicole, después de que él se veía muy enamorado en todos los eventos en los que asistía acompañado de su ahora exnovia.

Nicki Nicole rompe el silencio sobre infidelidad de Peso Pluma Foto: Especial

Pese a que Nicki Nicole terminó la relación durante los meses que estuvo con Peso Pluma fue criticada en varias ocasiones, pues los fans aseguran que ella no lo quería y que le mostraba su desprecio y rechazo cada que podía.

Los cibernautas acusaron que durante un concierto en diciembre 2023, Doble P se acercó a besarla y ella se quitó e hizo cara asco.