¿Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron? Ella borra sus fotos y a él lo captan con otra | VIDEO

Peso Pluma y Nicki Nicole están en medio de rumores de una supuesta ruptura, luego de que la cantante argentina eliminara todas las fotos del mexicano y él fuera visto con otra mujer en Las Vegas.

Todo sucedió porque los fans de la pareja se dieron cuenta que Nicki Nicole había eliminado todas las fotos en las que aparece con Peso Pluma en su cuenta de Instagram, lo que encendió las alertas de los seguidores de los artistas.

Sin embargo, Peso Pluma todavía mantiene las publicaciones en las que aparece con ella, pero lo que llamó la atención es que el influencer de espectáculos @holy.milk.house publicó un video en el que el cantante de “Ella baila sola” va caminando junto a una mujer alta de pelo largo y oscuros, parece que la va tomando de la mando, pero no se alcanza a distinguir claramente en el clip que se viralizó.

Y es que Peso Pluma estuvo este fin de semana en Las Vegas porque asistió al Super Bowl, en el que estuvo acompañado de otras celebridades.

Sin embargo, algunos fans señalan que en realidad todo se desencadenó porque Nicki Nicole fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles e iba tomada de la mano de otro chico, incluso llamó la atención que cuando la cámara la captó ella le soltó la mano y puso una expresión de sorpresa.

Así reaccionan los fans ante la posible separación de Peso Pluma y Nicki Nicole

Los fans de ambos cantantes están sorprendidos. Los seguidores de Nicki Nicole le reclaman a Peso Pluma que supuestamente él haya sido infiel a la argentina.

Mientras que los seguidores del mexicano aseguran que ella solo estaba con él por internet, ya que hace unos días estuvieron juntos en los Grammy.

“La Nicki solo quería ir a los Grammy”, “Nicki borró todo de él”, “La Nicki solo quería figurar y ya”, “La Nicky siempre se le notó que no estaba interesada en él”, “Hay no que perro@coraje ya andaba creyendo en el amor una vez más me falló el amor”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros fans creen que es una estrategia de publicidad, ya que Doble P va a sacar una canción nueva este viernes.