Nicki Nicole revela que sí terminó con Peso Pluma por infiel: 'Yo de ahí me voy'

Nicki Nicole confirmó que terminó con Peso Pluma porque le fue infiel con otra mujer.

La cantante argentina publicó un breve, pero contundente mensaje en redes sociales, en el que asegura que ella se enteró por los medios de comunicación de la infidelidad de sus novio, luego de que se viralizó el video de Doble P caminando de la mano con otra mujer en Las Vegas.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, se lee en el mensaje de la artista argentina.

Asimismo, en su mensaje señaló que ya terminó con Peso Pluma, pues afirmó que ella no se queda ahí después del video que exhibe la infidelidad del mexicano.

Nicki Nicole rompe el silencio sobre infidelidad de Peso Pluma Foto: Especial

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respecto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, fueron las palabras de Nicki Nicole.

Lo agarraron a Peso Pluma de la mano con otra mina en Las vegas

Se hacia el re boludo

Encima Nicki Nicole ya borro todas las fotos con el en ig pic.twitter.com/alGrXI1Jgr — ElBuni (@therealbuni) February 13, 2024

Finalmente agradeció a sus fans el amor que le están dando, para enfrentar esta decepción amorosa por la que está pasando.

Nicki Nicole y su polémica historia de amor con Peso Pluma

Desde que comenzaron su relación, hace aproximadamente unos cuatro meses, ha estado llena de polémica.

Primero porque se les dejó ver muy cariñosos en una entrega de premios y posterior a ello, la argentina comparó a Doble P con un perro, él salió a defenderla e hicieron pública su relación en noviembre de 2023, cuando la joven cantante ofreció un concierto en el Pepsi Center de la CDMX y el mexicano apareció en el escenario para cantar con ella y además le dio un beso en la boca, lo que confirmó que estaban juntos.

Peso Pluma y Nicki Nicole, su polémica relación Foto: AP

Desde ahí aparecieron juntos en todos los eventos, desde alfombras rojas y otros conciertos, pero Nicki Nicole siempre recibió críticas de que sus expresiones no demostraban amor hacia el intérprete de corridos tumbados, sino más bien rechazo y desprecio.

Mientras que Hassan, nombre real del artista, se mostraba amoroso, feliz y hasta le decían que se diera cuenta de que no lo querían, pero parece que él cambió la jugada con la presunta infidelidad.