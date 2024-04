Conductores de Ventaneando se burlan de Pedro Sola por traer un zapato roto: 'qué vergüenza'

Tal parece ser que a don Pedrito Sola no le alcanza para comprar calzado nuevo pese al estratosférico sueldo que debe tener el señor en “Ventaneando”, pues sus compañeros de la emisión lo exhibieron por llevar unos zapatos rotos al programa y se burlaron de él por lo mismo.

A través de redes sociales se viralizó un video compartido por la misma producción de “Ventaneando” en el que se puede ver cómo las conductoras de la emisión encabezada por Pati Chapoy se ponen a tirarle cábula al tío Pedro Sola por su calzado gastado y viejo.

El video en cuestión fue grabado durante la transmisión del martes 16 de abril del noticiero de farándula.

En las imágenes que están dando mucho de qué hablar se ve el momento exacto en el que Pati Chapoy, Linet Puente y Ricardo Manjarrez muestran que Pedro Sola acudió al programa a trabajar con un zapato roto, cosa que les dio grima, pues señalan que el famoso señor de la tv es muy cuidadoso y especial con esas cosas.

"Pedro Sola tiene un agujero en el zapato", dice Linet Puente toda emocionada, ante lo cual Ricardo Manjarrez y Pati Chapoy se burlaron de la situación. El primero de los conductores afirmó que era una "vergüenza", mientras que la patrona afirmó que a Pedrito no le alcanzaba para comprarse unos zapatos.

"Qué vergüenza" y "Es que no le alcanza, tenemos que cooperar", dijeron los conductores respectivamente con todo el afán de molestar a Pedro Sola.

Después de ser exhibido, Pedro Sola aseguró que no sabía que tenía el zapato roto, pero lo tomó con todo el humor posible: "no me alcanza para comprarme", dijo, lo cual es una completa falacia, pues al señor no le pagaron dos pesos para anunciar su mayonesa.