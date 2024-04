Papá de Pedro Fernández le pide perdón por abandonarlo de niño: 'Me arrepiento'

Tal parece ser que don José Luis Cuevas, el ausente padre de Pedro Fernández, está arrepentido de haber abandonado al famoso conocido actualmente por las turbias modificaciones en su rostro, pues compartió un video en el que afirma arrepentirse de haberse ido de la vida del famoso cuando era un niño, asegurando además que se quiere reconciliar con él.

A través de su cuenta de TikTok, José Luis Cuevas subió un video en el que le pidió perdón a Pedrito Fernández y le suplicó por una oportunidad para reencontrarse, para así reconciliarse con él.

Esto ocurre luego de que Pedro Fernández le ofreció una entrevista a Paty Chapoy en la que contó que siempre resintió el hecho de quye su padre lo abandonó cuando era niño, al grado de que siempre lloraba constantemente durante sus viajes, pues extrañaba a su familia, pero con los años aprendió a vivir lejos de ellos.

Tras escuchar las desgarradoras palabras de su hijo, el padre de Pedrito Fernández hizo su video para pedirle perdón a su hijo por los errores que cometió como padre y el hecho de haberlo dejado, pues se sorprendió al escuchar que se sentía abandonado.

"Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste, muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento, espero que un día estas palabras te muevan, te acaricie un poquito tu corazón y me des la oportunidad de poder hablar personalmente”, dijo el padre ausente.

“Hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo, si tú estás de acuerdo que un día me puedas escuchar personalmente, qué bueno, que me perdones, te quiero mucho, te amo, hijo", añadió don Pepe Cuevas en su video, el cual hasta ahora Pedro Fernández no respondido.