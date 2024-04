Abogado de Fofo Márquez responde a críticas por defenderlo | VIDEO

Erik Rauda, abogado de Fofo Márquez, compartió un video en su cuenta de TiKTok para aclarar por qué está defendiendo al influencer, luego de que fue acusado de feminicidio en grado de tentativa, tras golpear a una mujer.

"Defender no es sinónimo de impunidad, yo no defiendo la impunidad. El señor Fofo Márquez realizó un acto que tiene que ser sancionado. Me queda claro, le queda claro a ustedes a la sociedad y a las autoridades", mencionó el abogado en su grabación.

El defensor señaló que el influencer debe recibir una sanción "no por la persona que es o quien fue o por lo que hizo en el pasado, tiene que ser sancionado por lo que sucedió ese día 22 de febrero.

"Ese delito lo que pretende es que él (Fofo) pague una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida”, mencionó el abogado del influencer.

Asimismo, Erik Rauda habló de la carta que envió la mamá de Fofo Márquez a Edith, la víctima del influencer, en cuya misiva la madre del creador de contenido se disculpó con Edith por lo que le hizo su hijo.

Erik Rauda indicó que la carta "no hace diferencia en el procedimiento ni a favor, ni en contra. Con una cartita no se va a arreglar el asunto".

Mencionó que en la audiencia se discutieron tres puntos durante cuatro horas y mencionó que en todo momento que está defendiendo de manera imparcial al acusado y bajo la ley.