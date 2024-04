Ex novia de Fofo Márquez está luchando por su vida: 'si muero, sepan que los amé'

Fofo Márquez se encuentra actualmente tras las rejas luego de que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que estará de inquilino en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, en el Estado de México, en lo que se resuelve su situación legal, la cual todo el internet espera que tenga un desenlace negativo para él.

Mientras todo mundo espera a que se decida el destino Fofo Márquez, se dio a conocer que una de sus ex novias influencers la está pasando muy mal en el hospital, al grado de que tuvo que ser conectada al oxígeno para sobrevivir.

Se trata de Andrea Zúñiga, quien también fue conocida por salir con los ahora randoms de “Badabún”, quien está pasando por un muy momento devastador de salud.

A través de sus redes sociales, la misma Andrea Zúñiga dio a conocer que se encuentra la borde de la muerte y que está luchando por sobrevivir, esto mientras se dejó ver usando una mascarilla conectada al oxígeno.

no te pierdas: Víctima de Fofo Márquez no cree que él esté arrepentido, ni en las disculpas de su mamá

Zúñiga reveló que su vida peligra debido a que una bacteria se alojó en sus pulmones, lo cual fue desencadenado por su amor al vape o vapeadores, los cuales han demostrado ser más letales que el tabaco.

La influencer ha compartido varios videos en donde día a día narra cómo va evolucionando, para bien o mal, su salud, e incluso la misma muchacha ha afirmado que siente que se va a morir.

Incluso, hace poco emitió una despedida a sus seguidores, pues considera que su fin esta cerca y que sus pulmones sucumbirán a sus nuevos dueños bacterianos.

“En otras noticias no les había compartido, pero llevo días de más enferma, lit siento como si mi pecho estuviera destrozado, pero por temas de trabajo no he podido descansar, hoy vamos por mi 4 inyección, si muero sepan que los ame mucho ok?”, escribió Andrea Zúñiga

“Ruego a Dios que solo sea un escarmiento”, remarcó Andrea Zúñiga con la esperanza toda perdida.