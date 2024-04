Víctima de Fofo Márquez no cree que él esté arrepentido, ni en las disculpas de su mamá

Edith Márquez, víctima de Fofo Márquez, señaló que ella no cree que el influencer esté arrepentido de golpearla como lo ha dicho en la audiencia y tampoco cree en las disculpas de la mamá del creador de contenido.

La mujer golpeada por Fofo Márquez ofreció una entrevista en el programa de Venga la Alegría y ahí contó que ella no cree en el arrepentimiento del influencer, pues dijo que pese a las declaraciones del creador de contenido en las que mencionó que se iba a dejar golpear por las mujeres presentes durante su audiencia, él nunca le ofreció disculpas directamente a ella.

“Cuando estábamos en la audiencia él comenta un arrepentimiento ante la jueza, fue lindo de su parte por (dar) unas palabras muy lindas a su madre y estaba ahí su novia, lo único que se le olvidó decir fue decirme: ‘Señora, o Edith, discúlpeme’, nunca hubo una disculpa de su parte, el arrepentimiento creo que todavía no se da”, mencionó la mujer en el programa de televisión.

Asimismo, habló de la carta de la mamá de Fofo Márquez en la que la señora le ofrece disculpas por lo que hizo su hijo Fofo Márquez. Sin embargo, Edith menciona que no cree que la misiva sea real, pues aseguró que ella no la recibió personalmente.

“A esta carta no le doy veracidad, si esta carta realmente la hubiera hecho la señora hubiera llegado directamente a mi persona, hay muchos conductos y yo considero que no es real, pero poniendo en tela de juicio que la señora sí la hubiera realizado, ahí ella manifiesta que su labor como madre no fue eficiente y también manifiesta que su hijo tuvo una conducta que trajo problemas”, mencionó la víctima de Fofo Márquez.

Asimismo, la mujer llamó a las mujeres a denunciar si son víctimas de violencia, pues aseguró que ella no pensó que las autoridades la iban a apoyar por todo el dinero que Fofo presumía en redes sociales.