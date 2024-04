Fofo Márquez teme por su vida tras ser vinculado a proceso: 'Mi cabeza tiene precio'

Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, luego de que golpeó brutalmente a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan.

Este miércoles se llevó a cabo la continuación de la audiencia del caso del influencer y el juez decidió vincular a proceso a Fofo Márquez porque consideró que sí había elementos en su contra, luego de que se presentaron los videos de cómo prueba en contra del youtuber.

En la primera audiencia que se realizó el sábado Fofo Márquez se reservó su derecho a declarar, sin embargo, en la audiencia de este 10 de abril en creador de contenido rompió el silencio y mencionó que teme por su vida.

Durante la audiencia Fofo Márquez se levantó la playera para enseñar unos golpes en la espalda y hasta señaló que se sentía arrepentido, que dejaría que lo patearan las mujeres del lugar.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, señaló Fofo Márquez.

Juez da instrucciones para resguardar a Fofo Márquez en el reclusorio

Tras salir de la audiencia, el abogado de Fofo Márquez habló sobre las declaraciones de que su cliente se siente en peligro. El defensor del youtuber dijo que el joven de 25 años no les había expresado el temor que tiene y que fue hasta este día que se enteraron de ello.

El abogado mencionó que se instruyó a la directora del penal a que tome medidas para resguardar la integridad del youtuber Fofo Márquez.

“Por eso dio la juez instrucciones de que de forma inmediata, tomen las medidas adecuadas para que el señor permanezca su integridad completa y bien”, dijo el defensor.

Cabe recordar que hace unos días apareció un mensaje de amenaza a Fofo Márquez en Tijuana, se trata de un cartel en el que advierten al influencer de no volver a tocar a una mujer, además de que el cartel fue encontrado junto a restos humanos.