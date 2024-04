Vinculan a proceso a Fofo Márquez por el delito de tentativa de feminicidio

Tras reanudarse la audiencia, el influencer Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, tras golpear brutalmente a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan.

El juez determinó vincular a proceso al youtuber, luego de que se llevó a cabo, esta mañana, la continuación de la audiencia, en la cual los abogados del influencer presentaron dos testigos a declarar a favor de Fofo para tratar de sacarlo de la cárcel.

Sin embargo, los videos de la agresión se presentaron como prueba en la audiencia por lo que se resolvió que en influencer se quedara en prisión y que existen elementos que lo señalan por dicho delito.

Víctima de Fofo Márquez dice que está aterrada y que abogados del influencer la revictimizaron

El día de ayer, tras concluir la primera parte de la audiencia, Edith, víctima de Fofo Márquez, señaló que ella se sintió nuevamente agredida, luego de que en la audiencia pasaron detalladamente los videos del momento en que el youtuber la agredió. La señora dijo que eso la hizo sentir mal y vulnerada.

Filtran video del momento en que Fofo Márquez golpea a una mujer salvajemente Foto: Dominguero/X Daniel de Rosas

“Me siento mal por la defensa de Fofo Márquez, el pasar el video y hacerlo de una manera tan gráfica, creo que no fue muy ético, pero yo siento que es defensa y me tenía que tocar esa parte. Me sentí otra vez agredida, las lágrimas se vinieron, los recuerdos se vienen y más que lo pasó segundo a segundo. Fue algo difícil, me sentí mal, me sentí agredida”, mencionó la víctima de Fofo Márquez.

La señora aseguró que siente miedo de lo que Fofo Márquez le pudiera hacer, por lo que todavía no está lista para poder verlo a la cara.

"Si les soy sincera, ni siquiera lo voltee a ver porque psicológicamente no estoy preparada para enfrentarme con él. Sí tengo miedo, me siento con miedo, porque las amistades me dicen que me va a hacer, me va a deshacer y me siento aterrada",