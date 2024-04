El Temach se lanza contra Fofo Márquez por golpear a una mujer: 'Pu*** basura' | VIDEO

El youtuber El Temach se pronunció sobre el caso de Fofo Márquez, luego de que el influencer fuera encarcelado por golpear a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial.

En uno de sus acostumbrados live, el creador de contenido que da consejos a los hombres reprobó lo que hizo Fofo Márquez y al igual que el Escorpión Dorado pidió que se aplique todo el peso de la ley en contra el youtuber.

“Me parece una salvajada y espero que le caiga todo el peso de la ley a lo que hizo Fofo Márquez, me parece una transgresión a uno de los valores básicos y fundamentales humanos. Me parece una transgresión de irresponsabilidad en el uso de la fuerza, irresponsabilidad en el manejo de superioridad de tamaño. Me parece una pu** basura, de las cosas más bajas que puede hacer alguien en su posición”, mencionó El Temach.

“Desapruebo su comportamiento como un maestro de ética de redes. Yo hablo sobre ser responsable y tener valores y esto es el extremo de no tener valores, de no tener autocontrol”, mencionó el tiktoker.

Los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar al comentario de El Temach, ya que al creador de contenido para hombres se le ha acusado de ser machista y misógino.

El Escorpión Dorado también se pronunció sobre el caso y coincidió con El Temach en que se le aplique la ley a Fofo Márquez por lo que hizo.

“No se trata de influencers, se trata de educación, cualquier persona hemos visto que si está malita se le cruzan los cables y hace ese tipo de cosas que eso es inaceptable en cualquier sociedad no importando a qué se dediquen que le pongan la etiqueta de influencer eso es lo de menos. Estamos viendo que necesitamos unirnos más, ser más empáticos y no importa a qué te dediques. Hay gente que hace ese tipo de cosas, que le caiga todo el peso de la ley encima”, mencionó el Escorpión Dorado.