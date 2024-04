Fofo Márquez e influencers que le dieron la espalda por agresivo y peligroso | VIDEOS

El influencer Fofo Márquez está en medio de la polémica porque está encarcelado por haber golpeado a una mujer de manera salvaje.

Sin embargo, los problemas de actitud de Fofo vienen de tiempo atrás y algunos influencers ya los habían exhibido en redes sociales y quedaron grabados en video, incluso varios creadores de contenidos hicieron pública su postura de alejarse de Fofo Márquez para no tener nada que ver con él.

Karely Ruiz, de las primeras en exhibir a Fofo Márquez

Karely Ruiz fue de las primeras personas en exhibir a Fofo Márquez, puesto que el influencer dejó a la modelo con una cuenta de miles de pesos en el antro. Según la versión fue que ella no quiso estar con él de manera íntima y por eso no le pagó la cuenta aunque él la invitó.

En el programa de Adela Micha, Karely Ruiz aseguró que Fofo Márquez realmente no es millonario, que esa fue la verdadera razón por la que él no pagó la cuenta de 60 mil pesos. Versión que fue sustentada por Hot Spanish.

Karely Ruiz exhibe que Fofo Márquez miente y no es millonario Foto: Especial

HotSpanish aseguró que Fofo Márquez iba a terminar en la cárcel

Hot Spanish publicó un par de videos el año pasado en los que señaló que él decidió alejarse de Fofo porque es muy conflictivo y hasta lo acusó de echarle droga a las bebidas de chicas para poder estar con ellas de manera íntima.

El influencer le dedicó estos videos en los que hasta le llamó por teléfono para confrontarlo por drogar a mujeres.

“La razón por la cual yo me alejé de Fofo es porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas para luego dárselas y yo hablé con él y aquí tengo las pruebas”, dijo el también creador de contenido.

Asimismo, HotSpanish confirmó lo que dijo Karely sobre que Fofo no es millonario, aseguró que aunque la familia del influencer puede tener dinero a él no le daban millones de pesos para gastar y que por eso él le ayudó a Fofo a inventar la historia de que Karely Ruiz lo cambió por otro en el antro para salir bien librado de la polémica.

Yeri Mua afirma que Fofo Márquez sí drogaba a mujeres

Yeri Mua también afirmó que Fofo drogaba mujeres, pues ellos dos tuvieron una pelea, luego de que Fofo le dijo “fea” a Yeri, entonces la creadora de contenido salió a decir que todo fue porque ni ella ni Karely Ruiz quisieron acceder a tener relaciones íntimas con él y sacó el tema de que él ocupaba sustancias para echarlas en las bebidas de las mujeres.

“¿Por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te la has pasado echándole cosas a sus bebidas? Nadie se quiere acostar contigo y le tienes que echar cosas a sus bebidas para ver si así jalan y ni así”, mencionó Yeri Mua.

Yeri Mua confirma que Fofo Márquez adultera las bebidas de las mujeres: 'pin** puerco asqueroso' Especial

Fofo Márquez goleó a Adrián Marcelo

Fofo Márquez sacó su lado violento el día que le pegó a Adrián Marcelo. Todo sucedió en una pelea que Fofo iba a tener con Vlad el Ruso, antes de entrar al ring, Adrián lo quería entrevistar, pero se le salió una pequeña risa, que él mismo dijo que no supo por qué se rió, y eso encendió a Fofo y no dudó en soltarle un puñetazo.

Adrián Marcelo contó en el podcast de Gusgri que él creía que Fofo era un personaje de Internet, pues previamente él no invitó a su programa, pero se dio cuenta que Fofo realmente sentía enojo contra el también conductor de televisión y que por eso se lanzó contra él.

Dominguero advirtió que Fofo Márquez es peligroso

Dominguero es un amigo cercano del youtuber encarcelado, pero en un podcast al que lo invitaron señaló que le gustaba tomarse sus momentos de distancia del influencer porque era un niño problemático y más polémico en la vida real que en las redes sociales y hasta seguró que era peligroso.

“Es más polémico en la vida real, y si no fuera porque le ponemos los pies todas las personas que están a su alrededor, sería mucho más polémico. Es un niño con 25 años, problemático. Le tengo que dar su espacio porque la neta se pasa de lanza. A veces se le cruza el cable es una persona peligrosa y la tengo que mantener un poquito lejos”, dijo.