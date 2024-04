Revelan que Fofo Márquez lloró en audiencia por golpear a la mujer: 'Está arrepentido'

El influencer Fofo Márquez se quedó encarcelado, luego de su primera audiencia, en donde el juez le dictó prisión preventiva por golpear salvajemente a una mujer, tras un percance vial.

De acuerdo con algunos reportes de medios de comunicación el youtuber lloró en la audiencia, luego de que la mujer a la que golpeó lo encaró y le preguntó que por qué la había golpeado.

"La victima le dijo a Fofo que 'No sé por qué me atacaste de esa manera, tengo 52 años y tú 25 aproximadamente, podría ser tu mamá, no sé qué tanto odio le puedas tener a las mujeres’ En ese momento el Fofo agachó la mirada y comenzó a llorar", se dio a conocer en Milenio Televisión.

Tras salir de la audiencia el abogado del influencer Erik Rauda indicó que Fofo supuestamente se arrepintió de lo que hizo. “Por supuesto que se arrepiente”, dijo el defensor del creador de contenido.

¿Cuándo es la nueva audiencia de Fofo Márquez?

Este sábado fue la primera audiencia y la segunda audiencia de Fofo Márquez se llevará a cabo el 9 de abril, en donde se espera que el juez determine si hay elementos suficientes para vincular a proceso al influencer.

Te puede interesar El historial de Fofo Márquez: lo han acusado de violentar, amenazar y drogar a mujeres

El creador de contenido es investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de una mujer en Naucalpan, así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de México.

Esto luego de que se difundieran los videos en los que el “Niño millonario” fue captado golpeado salvajemente a una mujer, aparentemente tuvieron un incidente vial y él, pensando que ella se iba a ir, decidió golpearla con puñetazos en la cara y posteriormente la golpeó a patadas.

La víctima de Fofo Márquez aseguró que él la golpeó como si le tuviera odio, pues asegura que no entiende qué fue lo que pasó si ella solo estaba sacando sus papeles de su camioneta para poder llamarle al seguro en el momento que él la atacó.