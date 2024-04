El historial de Fofo Márquez: lo han acusado de violentar, amenazar y drogar a mujeres

Fofo Márquez fue detenido en el Estado de México acusado de agredir a una mujer por un percance vial, de acuerdo con los testigos el influencer le dio una brutal golpiza a la señora.

La Fiscalía del Estado de México lo arrestó por violencia de género, sin embargo, esta no es la primera vez que el creador de contenido se ve involucrado en un tema en contra de las mujeres, pero sí es la primera vez que paga las consecuencias de manera oficial ante las autoridades.

Fofo Márquez detenido por golpear a una mujer Foto: Especial

Mujer acusó a Fofo Márquez de amenazarla y pedirle fotos íntimas

En el 2022 una joven, a través de TikTok, hizo una denuncia contra Fofo Márquez y señaló que el influencer filtró su número de teléfono porque ella no quiso salir con él.

“@mr.fofomqz (Fofo) me amenazó con subir mi número telefónico porque no accedí a salir con él y a cambio de borrar la publicación que hizo mi información privada”, escribió la mujer en redes sociales.

En una grabación de TikTok la chica llamada Karla Santana exhibió las conversaciones con el creador de contenido, en las que ella le pide borrar la publicación de su número, pero él le dice que no que solo si le manda fotos íntimas.

“Yo qué gano. Pues ya no quieres salir conmigo, mándame unas fotos ya sabes cómo”, se lee en los mensajes que supuestamente intercambiaron.

Sin embargo, en ese momento la denuncia de Karla Santa no trascendió a más, hasta que HotSpanish, otro famoso influencer, sacó un video en contra de Fofo Márquez para exhibir las malas prácticas que tenía el llamado “Niño millonario” con las mujeres.

HotSpanish acusó a Fofo Márquez de drogar y abusar a mujeres

HotSpanish denunció en un video de Facebook que Fofo Márquez drogaba a las mujeres y hasta afirmó que el tiktoker debería de estar en la cárcel por las cosas había hecho.

La razón por la cual yo me alejé de Fofo es porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas para luego dárselas y yo hablé con él y aquí tengo las pruebas HotSpanish

En la grabación, el creador de contenido que se dedica a regalar dinero a la gente con dinámicas en la calle le llamó por teléfono a Fofo para hablar del tema de las mujeres y esto fue lo que le hablaron:

"Te dije eso no se debe de hacer, van a terminar mal, te lo dije: 'ya por favor, si te metes en esos ped... legales, yo no quiero estar en esa situación, vas a Ciudad de México y seguías haciendo esas mamad... tengo dos contactos de dos mujeres que tienen pruebas. Ellas me contactaron a mí desde antes", le dijo HotSpanish a Fofo Márquez en la llamada.

El creador de contenido acusó al “Niño Nillonario” de abusar de las mujeres al drogarlas: "Para él que una mujer acceda mientras está la sustancia, piensa que eso no es un abuso, pero estás equivocado, si estás haciendo eso y eso es violación".

Por su parte, Yeri Mua salió a confirmar la versión de HotSpanish y aseguró que ha intentado tener algo con otras influencer como ella y Karely Ruiz, pero como lo batearon tuvo que recurrir a otros métodos ilícitos.

“¿Por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te la has pasado echándole cosas a sus bebidas? Nadie se quiere acostar contigo y le tienes que echar cosas a sus bebidas para ver si así jalan y ni así”, mencionó Yeri Mua.