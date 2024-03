El Temach se retira y así se despide de su comunidad: 'Ya no puedo avanzar'

El Temach, el polémico youtuber que da consejos a los hombres, anunció que se retira de las redes sociales y ya no realizará transmisiones para asesorar a los chicos con su controversiales recomendaciones.

En uno de sus lives de YouTuve llamado "Modo guerra", El Temach anunció que se tomará un descanso pues asegura que siente que ya no puede avanzar.

"Estoy considerando seriamente tomar un descanso. Estoy considerando seriamente darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar proque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez", informó El Temach en su transmisión en vivo de YouTube.

El anuncio generó polémica entre los seguidores del influencer, ya que muchos le expresaron su apoyo y le pidieron que no se fuera, pues aseguran que ellos son casos de éxito, tras seguir los consejos que el tiktoker les dio para relacionarse con las mujeres.

"No mi compa, no estoy listo para esto", "Me duele más que te vayas Temach, a cuando se fue mi ex", "Me he sentido mejor desde que conocí al Temach, lo voy a extrañar", fueron algunos de los comentarios de los fans del influencer.

Sin embargo, el creador de contenido también es famoso por tener una gran cantidad de detractores, quienes celebraron su retiro.

"Hoy revivió TikTok", "No te vayas, pero a regresar", "Mi sueño hecho realidad", "Esto se celebra", "Tómate un descanso, pero eterno", mencionaron los cibernautas.

¿Cuándo se va a retirar El Temach? ¿Cuándo es su último live?

El youtuber informó a sus seguidores que por ahora no tiene una fecha definida para despedirse, pues dijo que tiene planeado solo desaparecer y no acisar cuándo será el último live, sino que de repente dejará de hacer sus transmisiones en redes y es así como sus fans se darán cuenta que habrá inciado su retiro.

El Temach se despide con show en el Metropólitan

El Temach también reveló que este sábado 9 de marzo se presentará en el Teatro Metropólitan para aconsejar en vivo y en persona a sus fans. Aseguró que también este evento será su último shpw, pues dijo que sabe cuándo volvería a presentarse en vivo.

Además, dijo que también está en proceso de crear una serie para contar historias de terror de los "simps", por lo que conovocó a sus fans a participar en esta producción que él dirige y produce.