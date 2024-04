Revelan que a Fofo Márquez le piden $50 mil de protección: 'Ya lo tumbaron allá adentro' | VIDEO

Fofo Márquez no la está pasando nadie en el penal de Barrientos en donde está recluido, mientras tras ser vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

El canal de YouTube Kadri Paparazzi reveló una entrevista con una supuesta persona que es cercana a la familia del influencer y reveló que el creador de contenido está pasándola muy mal y que le quitaron la ropa con la que entró, pues eran prendas de reconocidas marcas.

“Dicen que ya lo tumbaron allá adentro, le quitaron sus tenis y traía pans d marca, uno café. Traía un conejito, ya se lo tumbaron es de la Off White”, mencionó la fuente.

Asimismo, dio a conocer que le piden 50 mil pesos semanales por protección en la cárcel. “El pago no es mensual, va a ser semanal uno tostoncito (50 mil pesos)”, dijo.

El amigo que habló de Fofo Márquez confirmó lo que muchos youtubers y creadores de contenido han dicho sobre el influencer sobre que es falso que tenga dinero. La fuente dijo que todo es para aparentar y que los carros de lujo en los que se dejaba ver Fofo eran prestados.

En la misma conversación la fuente comentó que el día que Fofo Márquez golpeó a la mujer, él iba acompañado de su novia y que se observa que ella lo ayudó a escapar de la escena, pues en el video se observa que una camioneta pasa junto a él y el youtuber se sube al vehículo y se va de lugar.

Fofo Márquez teme por su vida en la cárcel

Fofo Márquez tuvo su audiencia recientemente, en la que lo vincularon a proceso por intento de feminicidio, en dicha audiencia, el youtuber lloró y le suplicó a la jueza que no lo dejara en la cárcel porque su vida corría peligro.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, señaló Fofo Márquez.

Los abogados de Fofo informaron que ya jueza dictó instrucciones para salvaguardar la integridad del influencer.