Fofo Márquez solo tenía miedo de la cárcel de EU; decía que en México 'la haces y no te pasa nada'

Fofo Márquez sigue causando polémica, luego de que lo vincularon a proceso por tentativa de feminicidio, luego de que golpeó brutalmente a una señora.

En redes sociales se dio a conocer que Fofo Márquez, durante la audiencia, habló y denunció que teme por su vida, incluso se levantó la playera y mostró que tenía algunos golpes en el cuerpo.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, señaló Fofo Márquez.

Tras estas declaraciones del youtuber, en redes sociales los usuarios recordaron algunos comentarios que hizo anteriormente el creador de contenido, en los que señaló que en México era poderoso y que solo tenía miedo de ir a la cárcel en Estados Unidos, porque en México “la haces y no te pasa nada”.

“Aquí en Estados Unidos no es como en México, que LA HACES Y NO TE PASA NADA”



Incrédulo del sistema de justicia mexicano🇲🇽, Fofo Márquez cometió delitos creyéndose intocable.



"Aquí en Estados Unidos no es como en México, que LA HACES Y NO TE PASA NADA"

Incrédulo del sistema de justicia mexicano🇲🇽, Fofo Márquez cometió delitos creyéndose intocable.

Lloró durante la audiencia, pidió clemencia a su víctima y se levantó la camisa para mostrarle a la…

Se trata de un antiguo video que el propio Fofo Márquez compartió en sus cuentas de Internet. Según en el video él se encontraba en Estados Unidos y afirmó que tuvo un altercado con un policía de ese país, pero que se echó a correr u estaba preocupado porque lo fueran a arrestar, incluso hasta se despidió de sus seguidores, en caso de que ya no pudiera hacer más historias de Instagram.

“Acabo de hacer algo que no debí de haber hecho. Llega un policía hablándome en inglés, yo hablo muy poco inglés. Me empezó como a forcejear y agarré, lo golpee, le hice una llave y me eché a correr, pero estoy un poco preocupado porque aquí en Estados Unidos no es como en México que la haces y no pasa nada”, dijo el influencer en un video.

Usuarios se burlan de Fofo Márquez

Los usuarios de Internet ahora se burlan de Fofo Márquez por este video, luego de que fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

“A penas tuvo habilidad para pegarle a una pobre doñita y va a tener habilidad para someter a un policía en USA”, “Ya parece que se le va a estar pelando a un policía gringo antes lo llena de plomo”, “No fue un policía, fue un guardia de seguridad. Si hubiera sido un policía, este engendro estuviera con lesiones corporales y en la cárcel. Aquí en EEUU no existe eso de que le pegues a un policía salgas librado de culpa.”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.