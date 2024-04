¿Qué cirugías se hizo Pedro Fernández en la cara? El cantante rompe el silencio

El cantante Pedro Fernández está causando polémica por su cara, ya que ha aparecido en varios programas de televisión y lo que más ha llamado la atención es que luce un rostro completamente diferente, por lo que los fans se preguntan si se operó o abusó de los rellenos faciales como el bótox.

Pedro Fernández está promocionando su gira llamada “Te doy la vida tour”, por lo que el artista ha estado apareciendo en programas como Ventaneando, Venga la alegría, De primera mano, entre otros.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su cara, pues los usuarios aseguran que se ve deformado, que ya no se parece a él.

¿Qué cirugías se hizo el cantante Pedrito Fernández?

Los usuarios de Internet aseguran que Pedro Fernández se habría sometido a una cirugía para estilarse el rostro y evitar las arrugas.

Sin embargo, la mayoría de los cibernautas afirman que el “Aventurero” se habría inyectado rellenos faciales en la cara como bótox o ácido hialurónico y es que los usuarios afirman que la parte de las cejas de Pedrito se ve mucho más marcada que antes.

Usuarios critican a Pedro Fernández por su cara Foto: X

¿Pedro Fernández confirmó que se operó la cara?

Tras la polémica que desató la cara de Pedro Fernández, el propio cantante decidió romper el silencio y hablar de lo que le pasó a su cara.

“Ayer hice una entrevista de radio y ahora todo se sube a las redes... (Entonces) empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿Qué se hizo en la cara?’ Y, por Dios, si no me he hecho nada”, dijo Pedro Fernández, según TVNotas.

Que pe%&# con #PedroFernandez parece que se anda "desmodorrando" pic.twitter.com/wnQQ1aWAWw — July Lo 🐯⚽️🏆 (@juliaalopez8) April 10, 2024

El artista negó que se hubiera hecho algo en la cara y afirmó que todo es producto de su edad, pero que si en algún momento tendría que hacerse algo, no estaría en contra pues mencionó que los famosos tienen que cuidarse para mantener una buena imagen ante el público.

“Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”, afirmó el “Aventurero”.