Pedro Prieto se lanza contra El Temach: "Te puedes aprovechar de la soledad de los chavos"

El Temach asistió al programa de Venga La Alegría en donde respondió dudas sobre su contenido, pero Pedro Prieto, conductor del matutino se lanzó contra el mensaje que manda en sus videos el influencer.

El Temach aseguró que su contenido es para empoderar al hombre, para hacerle saber que él también es valioso y mencionó que él no habla en contra de las mujeres, sino que solamente les dice a los chicos que se cuiden de aquellas que los pretenden manipular o ponerlos a competir.

A lo que Pedro Prieto inmediatamente le respondió que así es la forma en la que le dice las cosas a sus seguidores.

“Pero, a ver, Temach, así no lo dices, así tan bonito no lo dices, de repente ves un clip son palabras malsonantes y si eres consciente del lenguaje que utilizas y puede interpretarse como violento o agresivo y puede provocar esa emoción en el público”, comentó Pedro Prieto.

A lo que El Temach se defendió diciendo que él es de Aguascalientes y ahí se sienten norteños, por lo que hablan más fuerte que en el centro del país.

“Es mi forma de hablar y no quiere decir que estoy agrediendo a nadie y es una realidad que las nuevas generaciones tienen otra velocidad de lectura y ellos necesitan un poco de fuerza para detener el scroll, tengo que detenerle la pantalla: ‘¡No mi compa, no lo haga!’”, explicó el tiktoker.

Pedro Prieto señaló que no está de acuerdo con el contenido del Temach: “Si el día de mañana me entero que mi hijo v e tu contenido a mí me haría pensar que estoy haciendo algo mal como padre porque para mí siento que te puedes aprovechar de la soledad de los chavos que no tienen el autoestima bien definido y puedes dar consejos y tienes una alta responsabilidad sobre la vida de esa gente que se siente sola y estás generalizando en un tema que tiene que ser más cuidado por un especialista”, expresó el presentador, a lo que el Temach aseguró que coincidía.

El polémico tiktoker El Temach Foto: Especial

El Temach se declara feminista

Carlos Múñoz, “El Chiken” insistió en que si su contenido era en contra de las feministas, a lo que El Temach también le respondió que él es feminista, comentario que dejó sorprendidos a todos.

“No, yo soy feminista, yo creo en la igualdad, yo creo en la libertad de las mujeres y porque son libres tienen que ser muy responsables con esa libertad. Yo creo que está muy bien que las mujeres tengan estándares y porque tienen estándares muy altos yo les digo a los hombres: ‘Sé muy exitoso, sé muy poderoso, sé ese tipo de hombre que es atractivo porque ellas van a elegir al mejor, el problema es que hay muchas mujeres que no les gusta la igualdad”, explicó el tiktoker.