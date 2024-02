Rey Grupero exhibe presunta infidelidad de Poncho De Nigris a Marcela Mistral: 'me chapulineó'

Mucha gente afirma que Poncho de Nigris no quiere a su esposa Marcela Mistral y ahora sus sospechas se acrecentaron más, pues el Rey Grupero salió a afirmar que el regiomontano le habría sido infiel a su pareja y estas son las presuntas pruebas que presentó.

Rey Grupero subió a sus redes un video al que le puso la descripción: "Un mensaje para el señor poncho De Nigris la verdad no peca pero incomoda todo el daño que estás haciendo te va cobrar factura algún día, yo si te veo no te conozco".

En el clip, Rey Grupero señaló con mucha superioridad moral que Poncho de Nigris presuntamente le fue infiel a Marcela Mistral, lo cual es una falla en la amistad que habría tenido con él, pues afirmó que el regio le “bajó” a una dama con la que habría hecho el delicioso pecaminoso.

“Habla de los chapulines, de los malos amigos y a mí me chapulineó... Tú sabes Poncho lo que hiciste y con quien te metiste y tú sabes que le fallaste a tu mujer, no voy a entrar en detalles, el porque te deje de hablar tú lo sabes, me quedo calladito”, enfatizó Rey Grupero todo misterioso y enojado… como adolescente.

Rey Grupero agregó que se le hace hipócrita que Poncho de Nigris sea un detractor de las infidelidades cuando sería un experto en cometerla. Asimismo, afirmó que seguramente el famoso trataría de desmentir sus palabras poco convincentes.

“Lo va a desmentir, va a decir que es choro, se va a lavar las manos o va a decir que me estoy colgando de su fama, cualquier cosa para quedar sin ninguna culpa”, dijo.

Rey Grupero finalizó pidiéndole a De Nigris que sea más humilde y compasivo en el futuro: “ojalá que cuando seas más grande, agarres más corazón y que humillar a la gente y quitarles crédito no se te hace más fregón, ser humilde te hace más grande”.