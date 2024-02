Apio Quijano anuncia su salida del 90's Pop Tour ¿se peleó con los de Kabah?

No cabe duda de que Apio Quijano se hizo muy famoso entre la gente que no lo conocía de Kabah cuando se dio sus besos con Erik Rubín, lo cual generó especulaciones de que eran amantes y que por eso habría terminado el matrimonio del famoso con Andrea Legarreta.

Ahora Apio Quijano dio nota al revelar que va a abandonar el “90’s pop tour” por ¿pleitos y peleas con el resto de Kabah?

Fue a través de su cuenta de Instagram que el ex participante de “La Casa de los Famosos México” anunció que el próximo 3 de marzo concluye su participación en el “90’s pop tour”.

De acuerdo con que Apio Quijano pronunció, ya no se va a presentar en el espectáculo noventero por una muy dura razón: se sabe la de chambear.

Y es que Apio Quijano señaló que tiene muchos proyectos personales a los que desea darles prioridad; sin embargo, no descarta que más adelante pueda tener algún tipo de aparición en el espectáculo musical.

“Quiero tomar proyectos que no me exijan tanto de mi para poder también disfrutar de mi vida y poder hacer que tengo ganas que hacer y ahorita que tengo el cuerpo para poderlo hacer pues realmente vivir eso, pero estoy muy agradecido con Bobo son unos lindos, me han apoyado en cada paso que he dado, también los Kabah… no es un adiós es un hasta pronto, probablemente más adelante pueda tener una aparición”, dijo Apio Quijano.

No obstante, Apio Quijano dejó claro que sí va a seguir presente en las próximas actuaciones de Kabah.

“No me salgo de Kabah. Continuaré con Kabah haciendo fechas independientes. Estará yendo a todos los lugares”, sentenció.

Finalmente, Apio Quijano le pidió a sus fans que, pese a que ya no va a estar él, sigan yendo a al “90’s pop tour”.