Mayela Laguna faltó a prueba de ADN con Luis Enrique Guzmán tras ser retenida en el hospital por falta de pago

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se encuentran en medio de una intensa pelea legal después de que la pareja haya tenido una intensa discusión a partir de la paternidad de su hijo Apolo, puesto que el hijo de Silvia Pinal duda que sea en realidad su primogénito; esto ha llevado a una intensa lucha entre los padres, donde recientemente se realizó una prueba de ADN al respecto.

Mayela Laguna y Apolo no estuvieron presentes en la última pruba de ADN para determinar la paternidad, lo cual generó especulación entre el público, Luis Enrique Guzmán y la mano derecha de la primera actriz Silvia Pinal, Efigenia, ya que señalaron que su ausencia se había debido a una estrategia para atrasar el proceso para determinar su paternidad.

Luis Enrique Guzmán acude a realizarse prueba de ADN insiste que Apolo no es su hijo. Apolo continúa hospitalizado por rotavirus 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/pFiYSWLIQm — Chismorreo (@ChismorreoTv) February 22, 2024

Mayela Laguna se defiende sobre las nuevas acusaciones de Enriue Guzmán

"Es muy complicado" aseguró Mayela Laguna, quién puntualizó que "están diciendo cosas que no son como ellos lo dicen" con respecto a la hospitalización de su hijo, Apolo, la cual su presunto padre llegó a suponer fue parte de un acto para detener el proceso que eliminaría sus derechos de paternidad.

La mano derecha de Peso Pluma, Efigenia, aseguró que su hijo fue dado de alta la mañana del miércoles, por lo cual habría podido asistir a la reunión; sin embargo, Mayela asegura que esto no fue así y que fueron retenidos en el hospital por faltas de pago. Asimismo, puntualiza que al niño le dieron la alta ayer, cuando Efigenia, junto a su ex pareja, finiquitaron el pago de la hospitalización del pequeño.

Por su parte, el abogado de la famosa, Porfirio Ramírez Mendoza, mencionó que ya era del conocimiento de todas las partes que Apolo estaba enfermo y no participaría en la prueba de ADN que se realizó este miércoles; además, se mostró encolorizado por las declaraciones contra ellos.

"Es mentira que la señora no haya dado de alta al niño para no llevarlo a la prueba" y asegura que el niño "está convaleciente" y tiene un rotavirus, por lo cual no sería tan sencillo que el niño atendiera la cita.

La siguiente reunión entre Luis Enrique y Apolo para la prueba de ADN tendrá que ver con lo que decida la ley. Asimismo, Mayela asegura que su hijo "ya es consciente" de con quien puede contar y con quien no tras ingresar al hospital.