Hospitalizan al hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna ¿está grave?

Silvia Pinal debe de esta devastada, pues se dio a conocer que su nieto Apolo, el hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (aunque él afirme que no es), fue hospitalizado, pues había estado sufriendo muchos desmayos.

Fue Mayela Laguna quien lo reveló a “De Primera Mano”, quien narró que el hijo que engendró con Luis Enrique Guzmán estaba en la escuela y comenzó a vomitar, comenzó a sentir dolores de cabeza y su estado de salud se comenzó a deteriorar.

Mayela Laguna Especial

“Pues está hospitalizado desde hace 2 días, me llamaron de la escuela que no dejaba de vomitar, que tenía muchísimo dolor de cabeza, lo llevé al doctor, le di las medicinas y éstas las volvió a vomitar todas, toda la noche de ayer estuvo igual, se desmayó varias veces y ahora aquí estamos en el hospital”, narró.

La ex esposa de Luis Enrique Guzmán detalló que su hijo sufrió cuatro desmayos y remarcó que, pese a que su ex es un padre desobligado, sí sigue pagando el seguro médico del niño.

“Está en un hospital privado porque su papá sí siguió pagando el seguro médico, gracias a eso me está ayudando, obviamente hay cosas que se tienen que pagar sin el seguro”, detalló Mayela, quien a continuación ahondó un poco respecto al estado de salud de su hijo.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Especial

“Trae una infección viral muy cañona, el dolor de cabeza que trae, le van a hacer una tomografía, es por los desmayos… le están haciendo muchos estudios, todavía no tengo un diagnóstico preciso, pero pues aquí andamos”, apuntó.

Finalmente, Mayela Laguna añadió que Luis Enrique Guzmán está enterado del delicado estado de salud de Apolo, pues las maestras le avisaron, sin embargo no lo ha ido a visitar al hospital, pimente porque afirma que no es su hijo, cosa que oficialmente no se ha comprobado, más que con la prueba de ADN que dice que se hizo… pero que nadie ha visto.