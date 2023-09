Sergio Mayer agradece solidaridad de Apio Quijano por negarse a colaborar con GB5: 'eso se llama lealtad'

La polémica por el regreso del grupo noventero Garibaldi está a flor de piel, pues mientras los cinco integrantes actuales aseguran que lo que menos esperan son problemas, el exintegrante Sergio Mayer acusa que nadie lo invitó a colaborar.

Fue durante una conferencia de prensa que Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola anunciaron el regreso de Garibaldi bajo el nombre de GB5 y sin la inclusión de Sergio Mayer. Asimismo, señalaron que no había rencillas entre los integrantes y que incluso había invitado al integrante del TeamInfierno, pero que él se negó.

"No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente", aseguró Katia Llanos, quien agregó "respetamos lo que haya decidido".

Por su parte, Charly López, quien se sabe es amigo de Sergio Mayer, señaló que no se distanció de integrante del Team Infierno y que no hay rencillas: “Decidimos hablar los cinco y desde el amor lo hicimos, estamos haciéndolo con muchísimo cariño", dijo el bailarín, quien señaló: "No hay rencillas, ni nada, sólo evolución".

Sin embargo, Mayer negó las declaraciones de sus excompañeros y aseguró que nadie lo invitó: "Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más", dijo el exhabitante de La Casa de los Famosos.

Mayer aplaude la lealtad de Apio Quijano

Luego de los dimes y diretes, Apio Quijano, quien es integrante de Kabah y fue compañero de cuarto de Mayer en La Casa de los Famosos, se solidarizó con el exgaribaldi y señaló que no participaría con GB5 en el 90's Pop Tour en la Arena Ciudad de México.

Ante esto, Sergio Mayer aplaudió la acción de Quijano y lo calificó como "leal": "Mi respeto y cariño a mi hermanito Apio Quijano por su solidaridad y apoyo. Eso se llama LEALTAD. Palabra que no todos comprenden y entienden", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Mi respeto y cariño a mi hermanito @apioquijano por su solidaridad y apoyo. Eso se llama LEALTAD.

Palabra que no todos comprenden y entienden. https://t.co/1IY31zLwtn — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) September 25, 2023

