Critican look de Apio Quijano y lo comparan con Dora la Exploradora (VIDEO)

El cantante Apío Quijano, integrante de la banda Kabah, fue blanco de burlas de parte de los usuarios de Internet, quienes lo compararon con Dora la Exploradora, un famoso personaje de caricaturas.

Todo sucedió porque el exparticipante de La casa de los famosos México está de vacaciones y decidió grabar un video presumiendo que se encontraba en China, sin embargo, tanto sus acompañantes como los cibernautas no dudaron en burlarse del cantante.

Apio Quijano mencionó en el video que se encontraba en China, a lo que su novio se empezó a reír y le dijo que en realidad estaba en “lacia”, en referencia a que su cabellera tiene ese estilo.

“Chavos estoy en China”, dijo Apio e instantes después su acompañante le dice: “estás en lacia”. El momento desató risas entre Apio Quijano, su novio y los fans del cantante que comentaron el video que se publicó.

Comparan a Apio Quijano con Dora la Exploradora

Los usuarios de Internet no dudaron en reírse del look de Apio Quijano, ya que además de lucir su cabellera lacia, en el video el cantante de Kabah usa una playera rosa y una mochila morada, por lo que los cibernautas lo compraron con Dora la Exploradora, quien usa un look similar.

“Es Dora, la exploradora”, “Qué mal te ha tratado la vida Dora, la exploradora”, “Es que es idéntico a Dora”, “Dora se quedó sin pelo”, “Cómo ha cambiado Dora, la exploradora”, “Qué versátil es Lord Farcuad”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista.

Aunque el cantante no se ha pronunciado sobre los comentarios en las redes, lo cierto es que el cantante constantemente se reí de los mensajes que le escriben sus fans y también el resto de los usuarios.