Critican a Marcela Mistral por exhibir a sus trabajadoras domésticas: 'cierra tu cuenta, prepotente'

Para nadie es sorpresa que Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, sea una whitexican que vive en su burbuja de privilegios allá en Monterrey; sin embargo, la influencer cayó de la gracia de muchos al exponer a sus trabajadores domésticas y acusarlas de presuntamente querer robarle unos celulares.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la whiteixcan predilecta de Poncho de Nigris subió unos videos en los que afirmó que tuvo que “voltear su casa” para poder encontrar un par de celulares de sus hijos que no aparecían por ningún lado. Y En vez de señalar que sus hijos pudieron haberlos escondido por traviesos, acusó descaradamente a sus empleadas domésticas de querer robárselos, como si fueran unas rateras como ella… comprenderá.

De acuerdo con lo que dijo Marcela Mistral, a quien su marido Poncho acusó de estar toda operada, sus hijos tienen dos celulares sin línea telefónica, pues son para que puedan usarlos con un cierto tiempo establecido. Fueron estos aparatos electrónicos los que “desaparecieron”.

Marcela Mistral dijo que sus empleadas le dijeron que ninguna había visto los teléfonos y que le dijeron que seguramente ella los había guardado, cosa que la indignó pues afirmó tener “buena memoria”.

Asimismo, la señora añade que las trabajadoras le habían dicho que buscaron en un cajón “muchas veces”, lo cual se le hizo “sospechoso”, pues según ella ahí aparecieron los aparatos.

“Me parece muy sospechoso, aquí están los dos telefonitos, estaban aquí escondidos, aquí donde habían buscado ‘muchas veces’. Esto me suena a que era plan con maña, pero más canija que bonita”, dijo Marcela, sugiriendo que las trabajadoras son unas rateras.

Como era de esperarse, los internautas explotaron en contra de la esposa de Poncho de Nigris y la atacaron diciéndole que les hace indignante, “naco” y prepotente que acuse a sus trabajadores de querer robarle y que además lo exhiba en redes, cosa que sólo hace la gente que da cringe y genera chisme para figurar.

“Pobre Poncho, se admira de su mamá y Marcela es igualita, yo pienso que esas cosas deberían de platicarse en familia y discretamente”, “Muchas veces los niños esconden las cosas y no sé acuerdan me han pasado con mis hijos no hay qué juzgar”, “Los niños son impredecibles, tienen 3, ellos meten y guardan cosas y ni te das cuenta dónde ¿A fuerza tienen que ser ellas?”, Marcela, eres una naca prepotente, no cabe duda de que el dinero no da educación ni valores, borra tu cuenta, das asco” y “Sí le creo a la mamá de Poncho sobre Marcela”, le dijeron.