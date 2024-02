Critican a Michelle Renaud por decir que feministas son mujeres que 'quieren ser hombres'

La actriz Michelle Renaud hizo polémicas declaraciones sobre el feminismo, lo que le valió que esté siendo blanco de críticas por su postura.

Michelle Renaud, quien además de ser una actriz de telenovelas, también es famosa por sus relaciones amorosas y actualmente es esposa del también actor Matías Novoa.

La actriz acudió al podcast “Me late ser humano” de Irán Castillo, en donde contó su experiencia de cómo es la dinámica con su esposo Matías Novoa.

Indicó que ella en sus relaciones anteriores era la encargada de “resolver” y se encontró con un modo distinto cuando conoció a Matías, quien le decía que el que resolvía era él y que había cosas que ella no tenía que hacer.

“Había estado con chavos muy buena onda que yo tenía que seguir manteniendo... de pronto me junto con un hombre que tiene su casa, que resuelve, que me dice eso no te corresponde. En nuestro engrane, me tocó entender que a mí me toca hacer el rol de la mujer”, comentó la actriz.

Así la actriz mencionó que actualmente las mujeres buscan adoptar el papel del hombre.

Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar Michelle Renaud sobre las feministas

Señaló que ella prefiere una familia tradicional en la que ella se encargue de la casa, mientras su esposo es proveedor.

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia... para mí fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, mencionó Michelle Renaud.

Usuarios se lanzan contra Michelle Renaud por sus declaraciones sobre el feminismo

Las declaraciones de Michelle Renaud causaron polémica y es que los usuarios se pronunciaron en contra de lo que dijo, pues aseguraron que el feminismo no dice que las mujeres quieren ser hombres, sino que indica que pueden elegir libremente si quieren ser amas de casa, empresarias o cualquier profesión que ellas quieran.

Incluso la Youtuber YosStop reaccionó sorprendida de lo que ella estaba diciendo, por lo que el podcast de “Me late ser humano” le contestó y le pidió que viera el episodio completo para tener más contexto de lo que la actriz mencionó.

Otros usuarios tampoco estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Michelle Renaud: "El feminismo no es "yo mujer quiero ser hombre"", "No sabía que ser feminista era querer ser hombre…", "Dónde aprendió que el feminismo es que la mujer quiere ser hombre? Precisamente ese NO ES FEMINISMO", fueron los comentarios de la gente.