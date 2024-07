La Casa de los Famosos México 2: Wendy Guevara se lanza contra Gomita por comentarios sobre Karime Pindter

Gomita enfrenta una dura polémica en La Casa de los Famosos México 2 después de que la famosa hablara mal de Karime Pindter junto con Ricardo Peralta, Potro Caballero, Mariana Eceheverría y Adrián Marcelo, pues desconocen que la influencer es una de las favoritas del público.

Ahora, Wendy Guevara se ha unido a los comentarios y defiende a Karime de las críticas que realizó Gomita, puesto que asegura que lo que dijo la influencer sobre la ex integrante de Acapulco Shore no fue correcto y aseguró que se lo dirá cuando la vea en alguna futura gala de La Casa de los Famosos México 2.

Fue en compañía de Nicola que la ganadora de la primera temporada del reality dijo todo lo que pensaba sobre la lluvia de críticas que recibió la joven, ya que algunas de ellas incluso eran mentiras, como lo que dijo Adrián Marcelo. Los primeros finalistas también hablaron de otros temas.

Wendy Guevara defiende a Karime de Gomita

Fue en un directo previo a la gala de este viernes en La Casa de los Famosos México 2, que Wendy Guevara habló sobre varios temas, entre los que destacó tanto su opinión sobre el escándalo entre Gomita y Karime Pindter, así como su opinión sobre el desempeño de su amigo, Agus Fernández.

Sobre lo primero, la influencer comenzó al decir que muchos de los famosos no han sido lo que ella esperaba. "Muchos se me han caído, empezando por Gomita, me cae muy bien, es mi comadre y mi hermana acá afuera", aseguró.

Entonces, la mujer trans aclaró, "voy a decir acá afuera porque ella dijo de Karime [....] A mi no me está gustando eso y si se enojan, que se enojen", sentenció. Por su parte, Nicola comparó lo que sucede con su relación con Poncho de Nigris, pues asegura que siempre quiere ayudarles.

Gomita dice que Karime no es su amiga pero Wendy tiene LOS RECIBOS 🤌 #TodxsConKarime #LaCasaDeLosFamososMX #LCDLFMX2 🐩🩵 pic.twitter.com/1QBow3GGLa — Karime (@karimepindter_) July 26, 2024

"No está padre, a mi no me gustó que Gomita dijera 'yo conviví afuera con Karime, pero afuera, no es mi hermana...' le habló (Gomita a Karime) a su casa para decirle 'mana, déjame quedar en tu casa y hacemos pijamada de amigas. Ella fue la que se invitó", aseguró la influencer.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre Agus Fernández?

Wendy Guevara asegura que a pesar de ser buena amiga de Agus Fernández junto con Nicola, "él es dueño de sus acciones". Por su parte, el actor aseguró que les gustaría ver al famoso hacer algo diferente en el reality y cambiar las personas con las que se ha comenzado a juntar.

En ese sentido, Nicola aseguró que Agustín es "buena gente" y solo necesitaría estar un par de semanas para adaptarse. "Ojalá que no se vaya", dijo Wendy Guevara sobre su amigo en La Casa de los Famosos México 2, aunque señaló que es la elección del público.