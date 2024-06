Hospitalizan a Wendy Guevara por culpa de un ¡elote con chile!

Wendy Guevara está pasando uno de los momentos más duros de su vida desde que es famosa, pues la influencer fue hospitalizada debido a los estragos que causó en su organismo… un elote con chilito.

Cabe recordar que a finales de mayo a Wendy la hospitalizaron de emergencia para retirarle a vesícula debido a cálculos que tenía en ese órgano. Ahora, el chile del elotito que se comió le está demostrando que vivir sin aquella estructura gástrica va a mermar su calidad de vida.

De acuerdo con el mánager de Wendy Guevara, la famosa tuvo que ser hospitalizada en Colombia pues un elote que se comió en la Ciudad de México la hizo presentar fuertes dolores abdominales.

A través de sus historias de Instagram, el manager de la famosa mostró a Wendy Guevara postraa en la cama del hospital junto a Nicola Porcella, quien no la deja sola ni un momento, pues la quiere como nadie en la vida.

“Wendy justo va a tener a su hijo, ya está saliendo el brazo”, se escucha decir a Nicola porcela en las historias de Instagram.

Tras ello, Wendy Guevara le explicó a sus fans que tuvo que ser hospitalizada por el fuerte dolor que comenzó a sentir en el abdomen, por lo cual la tuvieron que recostar en una camilla para colocarle un suero.

Nicola con Wendy en el hospital Especial

Fue ahí cuando la famosa y querida influencer guanajuatense confesó que toda esa dura visita al hospital fue a causa de un devastador dolor de estómago que le dio por comer un elote con chile mientras estaba en la Ciudad de México.

“Me pusieron un suero, me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza, como me comí un elote en la Ciudad de México con chile. Me sentí muy mal, traía mucha diarrea ahorita”, dijo Wendy Guevara, quien ya se encuentra de maravilla.