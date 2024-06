Wendy Guevara explica porqué no estarán 'Las Perdidas' en La Casa de los Famosos México

Estamos muy cerca de ver la nueva temporada de La Casa de los Famosos México y hasta ahora, solo hay dos habitantes confirmados: Mario Bezares y Briggitte Bozzo; sin embargo, un secreto a voces que es prácticamente un hecho, es que en esta ocasión no habrán mujeres trans en el reality.

La noticia puede resultar sorprendente para algunos, porque podemos recordar que el año pasado, Wendy Guevara se coronó como la ganadora indiscutible de La Casa de los Famosos México, sin mencionar que generó un alto nivel de rating, por lo que muchos esperaban que la producción buscara replicar la fórmula.

Esto llevó a muchas personas a especular la entrada de Paolita Suárez, Karina Torres o Kimberly La Más Preciosa. Sin embargo, Wendy Guevara indicó que no sería así y señaló los motivos por lo que ninguna de 'Las Perdidas' fue contratada para participar en la nueva edición del reality.

Wendy, Kimberly y Paola 🫦 pic.twitter.com/pYSMBO3RMs — La Wendy (@LaWendyGuevara) December 10, 2023

Wendy Guevara revela porqué sus amigas trans no estarán en La Casa de los Famosos México

Fue por medio de un directo en redes sociales que la famosa aclaró que la decisión de elegir al telento es completamente de los ejecutivos, más no de los conductores. Esto después de que señalaran que ella tenía responsabilidad de que ninguna fuera a participar.

"Hermanas les voy a decir una cosa, quítense esas ideas estupid**, tontas de la cabeza si piensan que alguien de la televisora, que tal conductora, que tal conductor tiene el poder de decidir y mandar en la empresa, no es así, quítense eso de la mente, yo también lo pensaba, ahora que yo lo he vivido en carne propia no, los que mandan son los de arriba, los del sexto piso", explicó la influencer.

La celebridad confesó "ahí yo no soy nadie", refiriéndose a que no tiene el poder de elegir quien se queda y quien no en un proyecto como La Casa de los Famosos México: "No tengo el poder de ir a meterle el pie a alguien o decirle a una productora o productor que no meta a alguien, es una tontería, no se dejen llevar por esas pendej**", expresó.

"Les voy a decir por qué no hay una trans, según, a lo mejor nos salen con una sorpresa, pensamos que no hubo una trans porque iban a empezar los comparativos y no quieren repetir la fórmula", explicó, ahondando en el tema.

Asimismo, Wendy Guevara explicó que envió varios perfiles de personalidades que son fuertes en redes sociales y en la producción de La Casa de los Famosos México sí se eligió a una de sus propuestas.