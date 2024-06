Wendy Guevara revela el motivo por el que RECHAZÓ ser coronada en la marcha LGBT de León

Wendy Guevara reveló el motivo por el que ha rechazado ser coronada para las celebraciones del mes del orgullo por parte de la comunidad LGBT+ en León, de donde es originaria, a pesar de tratarse de una de las fechas más importantes para las disidencias de identidad y sexualidad.

No cabe duda que junio es uno de los meses más esperados para la comunidad LGBT+. En este mes se llevan a cabo varias actividades que giran en torno a la diversidad; sin embargo, el que más llama la atención es el desfile, donde miles de personas marchan y hay un rey o reina coronado por representar al grupo.

Será el sábado 15 de junio cuando en León se lleve a cabo la 'marcha gay', desde el Parque Hidalgo, hasta la Presidencia Municipal, donde se coronará a la "Reina Gay". El honor le fue otorgado a Wendy Guevara, pero ella decidió rechazarlo.

Por este motivo, Wendy Guevara rechazó ser coronada en la marcha LGBT+

La influencer reveló que el motivo por el que no aceptó las invitaciones del colectivo para el PRIDE fue por algo que sucedió mientras ella se encontraba en el encierro de La Casa de los Famosos México, pues el año pasado la marcha se llevó a cabo mientras ella se encontraba en el reality show de donde salió ganadora.

Los padre de Wendy Guevara, doña Faby y don Paco, decidieron asistir a la celebración para mostrar apoyo por la comunidad y si bien las personas querían verlos arriba en el escenario, la organización se negó de manera rotunda a dicha participación por parte de los padres de la creadora de contenido.

“Yo estaba encerrada, entonces llegaron mis papás y toda la gente les gritaban a mis papás que se subieran al escenario para que pidieran apoyo para mí, entonces me dijo la conductora de la marcha “yo fui y les dije aquí están los papás de Wendy y la gente está gritando que suban, los voy a subir”, “no, no los subas, no quiero que los subas, no, no, no, para qué” (le respondieron”, contó.

Además, Guevara reveló que cuando supo que habia ganado en primer lugar en La Casa de los Famosos México, la organización la felicitó y le indicó que hiciera un espacio en su agenda. Incluso criticó que el colectivo solo acciona cuando es junio, pues en otros momentos, se olvidan de su comunidad.

"Nomás cuando es mes del orgullo, segun andan en movimiento"; indicó Wendy Guevara, bastante molesta sobre la situación que pasó el año pasado en el desfile del PRIDE en León.