Wendy Guevara aparece en redes sociales sin extensiones y seguidores estallan: 'Príncipe Encantador'

Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores al aparecer sin extensiones en una transmisión en vivo. La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, ha destacado a lo largo de los años por lucir sus extensiones de cabello largas, onduladas y desde hace un tiempo, rubias.

Varios internautas quedaron sorprendidos al ver el radical cambio de look de Wendy Guevara, pues para muchos usuarios lucía irreconocible, por lo que no tardaron en cuestionarla sobre el estilo de su cabellera y lanzaron comentarios burlescos y comparaciones con personajes de ficción y otras celebridades.

¿Por qué Wendy Guevara se quitó las extensiones?

La influencer se sometió a un cambio de look en el que fue necesario retirar sus extensiones rubias para reemplazarlas por otras que se encontraban en mejor estado. Asimismo, le decoloraron la raíz del cabello, ya que la misma lucía varios centímetros de su color natural, el cual es un castaño oscuro que casi llega al negro.

Wendy del futuro diciendo verdades



Wendy: Pasaron 50 años de que gane la casa de los famosos mx y ni asi nadie me ha superado💋 pic.twitter.com/14HzsJhlEC — La Wendy (@LaWendyGuevara) July 13, 2024

La creadora de contenido transmitió en vivo mientras que los profesionales llevaban a cabo el arduo proceso. La famosa platicó sobre sus proyectos personales, así como sus próximos eventos y campañas, mientras contestaba preguntas al respecto, pues desde su salida de La Casa de los Famosos México, Wendy ha sido llamada para varios eventos.

Sin embargo, fue el aspecto de su cabello lo que hizo estallar a sus seguidores en burlas. Esto porque la influencer no se había mostrado en la actualidad con el cabello corto y parece que al público no le agradó demasiado el cómo luciría con un corte de cabello así, por lo que le hicieron entender a la "perdida" que no se le ocurriera dejar atrás sus extensiones, al señalar que el cabello largo le favorece.

La famosa se tomó la situación con humor, pues dejó que el público le hiciera stickers con su cabello corto y leyó varios comentarios como "me acuerdo cuando le decías pelona a Karina", "¿Qué hace Cristian Castro en el live", "Angelita, ¿por qué eres tan coqueta?" y "príncipe Encantador, ¿cómo está Shrek?".

De este modo, Wendy Guevara mostró cómo sabe enfrentarse a los comentarios negativos y no dejar que los mismos le afecten bajo ninguna circunstancia, al mostrarse con su cabello al natural y sin extensiones.