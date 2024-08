Gala Montes humilla a Gomita y la deja sin palabras: 'Nunca seremos amigas' | VIDEO

Este domingo, se llevó a cabo la gala de eliminación en la que Sabine Moussier se despidió de La Casa de los Famosos México 2, la cual estuvo repleta de momentos intensos, cómo el enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre o la manera en la que Gala Montes humilló a Gomita.

No es un secreto que la relación entre Gomita y Gala Montes es bastante complicada, ya que la ex payasita se siente un tanto atacada por la actriz, así como intimidada, ya que son rivales de amores en La Casa de los Famosos México 2.

Ambas famosas están detrás del cariño de Agus Fernández y si bien parece ser que el modelo tiene una preferencia por Gala, la ex pareja se niega a quitar el dedo del renglón y espera pacientemente a que le hagan caso.

“JAMÁS TE LLAMARÍA PERRA, JAMÁS TE INSULTARÍA”

Gomita todas las veces que ah hablado de Gala jajaja hay beba estas en un show donde TODO se sube en INTERNET, mala actriz#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/TKqxzyVrAm — Chica Indiscreta (@chicxindiscret) August 26, 2024

Gomita se posiciona con Gala Montes

Ahora, Gomita decidió enfrentarse a Gala una vez más y dejarle claro el motivo por el cual quería verla fuera del reality, al señalar que no le gustaba la manera en la que la actriz se ha expresado de ella, así como las acciones que la misma habría realizado para afectarla de manera emocional.

Gala honró la personalidad que la ha convertido en una de las habitantes favoritas del programa y no se retractó por sus palabras, si no que decidió reaccionar de manera contundente.

"No te entiendo, eres muy incongruente con lo que dices con lo que piensas y con lo que haces", comenzó y lo bueno llego cuando dijo, "creo que primero tienes que dejar de tomar porque el día de la fiesta que quisiste manipularnos a todas diciéndonos que fuéramos amigas y que lo íbamos a lograr".

La integrante del cuarto Mar remató al mencionar "tú y yo nos vamos a ser amigas nunca [...] Yo sí sé ser amiga, yo sí sé ser leal", expresó, no sin antes agregar "no eres buena actriz", antes de terminar sus declaraciones.

Gomita confiesa que fingió todo en el posicionamiento

Si bien Gomita se quiso mostrar vulnerable en ese momento, posteriormente le aseguro a sus compañeros de cuarto que ha logrado sacar de sus casillas a Gala y se sentía muy orgullosa por todo lo que había dicho durante su enfrentamiento.

"¿Pero vieron esa actuación? Casi le lloro a la perr*", contó Gomita, quien en el posicionamiento, dejó claro estar en desacuerdo sobre agresiones y comentarios con groserías sobre ella "y la otra de 'no te creo', pero ya te piqué la cresta".

Asimismo, dejo claro no se sentía mal en lo absoluto por la situación y aseguró que era "la peor pesadilla" de Gala Montes. A pesar de ello, seguidores de La Casa de los Famosos México 2 han estrellado en risas por la forma en la que la actriz humilló a Gomita una vez más, aunque parece que la ex payasita no se sintió victoriosa