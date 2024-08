Gomita le reclama a Gala Montes por Agustín y así reaccionó ella | VIDEO

Gala Montes y Araceli Ordaz 'Gomita' tuvieron una confrontación este lunes en La Casa de los Famosos México 2. Ambas jóvenes han tenido roces debido a que Agus Fernández despertó cierto interés amoroso de parte de las dos artistas, quienes ahora se miran como rivales.

Al parecer, Gomita no está muy contenta con la manera en la que Agus Fernández parece corresponderle a Gala Montes, pues en estas ya cinco semanas de La Casa de los Famosos México 2, ambos han compartido varios besos de varios tipos, mientras que la influencer no ha logrado llamar del todo la atención del modelo.

Antes de confrontar a Gala, Adrián Marcelo trató de hacer entrar en razón a Gomita, quien consideraba que la actriz le había hecho "una gatada", por haberle quitado a Agus en medio de la fiesta y besarlo en varias ocasiones durante la fiesta.

Adrián aterrizando a Gomita por estarse quejando de que Gala se mete entre ella y Agustín 🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/41kYewBHNc — julio (@kenialegends) August 19, 2024

Gomita enfrenta a Gala Montes

Gomita explotó contra Gala Montes, quien inició su carrera muy joven y es conocida por su fuerte carácter, por lo que la artista no dudó en responderle a su compañera y se armó un pleito en el que incluso, intervino Sian Chiong, quien ha participado en el pasado, en un proyecto con la actriz.

Esto después de que hubiera una primera discusión en la que Gala dejó claro que no consideraba a la ex payasita como una amiga, contrario a lo que piensa de compañeras como Karime Pindter o Briggitte Bozzo. Al parece, eso ofendió bastante a la creadora de contenido.

"Hubo muchas contestaciones muy feas", acusó Gomita, ante lo que la actriz le aseguró que no la puede llamar amiga porque no confía en ella, ya que ha demostrado ser una persona tramposa, "discúlpame, ¿andan, salen? Yo no me metí en ninguna relación", le aseguró, completamente a la defensiva.

Gomita reclamándole a Gala y como siempre Sian de metiche y chismoso metiéndose 🥱#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2oQdZU8ow4 — julio (@kenialegends) August 20, 2024

Ante ello, Sian quiso saber el motivo de la pelea y Ricardo Peralta dijo que no debían de pelear. Ante ello, Gala le pidió al actor que no se metiera, pues no lo hace cuando ve en problemas a quienes llama sus amigas, refiriéndose a ella misma.

Posteriormente, Gomita y Gala conversaron en los vestidores, donde la actriz aseguró que no besó a Agus en la fiesta para dañar a la influencer, sino porque quería hacerlo. Usuarios en redes sociales destacaron que Montes si planeaba afectar a la creadora de contenido al juntarse con el famoso.