Asesinan a balazos al hermano mayor de El Yaki; esto pasó: 'vuela alto, compa'

El Yaki, como es conocido artísticamente Luis Alfonso Partida, está devastado, de luto e inconsolable, pues su hermano mayor fue asesinado a balazos.

El Yaki dio a conocer la lamentable noticia la mañana de este sábado 27 de abril a través de sus redes sociales, dedicándole un extenso mensaje de despedida al hombre que lo influenció en la vida: Mario Olvera.

“Así te despido hermano mío! Por qué sé que te hubiera gustado que lo compartiera... y lo hago de corazón porque claro que lo mereces, mereces el reconocimiento de mi parte sobre el hombre que fuiste y conmigo compartiste y me enseñó muchas cosas, fuiste un gran hermano mayor”, inició el cantante en su post.

El Yaki aseguró que su hermano le enseñó muchas “cosas bien perras”: “Pinche loco cabrón, me enseñaste cosas bien perras y me abriste los ojos a algo que el día de hoy poco a poco sigo construyendo te amo cabrón..!! Siempre nos decíamos, por qué así se dicen los amigos de verdad! Como chingados no! Y también se dan besos de lealtad y de respeto alv! Vuelta alto compa!”, concluyó.

Aunque el Yaki no dio a conocer las causas de muerte de su hermano, medios locales de Puebla informaron que Mario fue asesinado a balazos, recibiendo cuatro impactos de munición.

De acuerdo con los reportes, el empresario y productor iba en su camioneta con su esposa, cuando otro vehículo de color negro los impactó por detrás. Mario se bajó para ver qué había sucedido y en ese momento lo ejecutó otra persona que iba en moto, por lo que las autoridades señalan que podría tratarse de un ataque directo.

Tras el ataque, la esposa del hermano del Yaki llamó a las autoridades, las cuales ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora se desconoce el móvil del asesinato del hermano del Yaki, pero el cantante ha recibido un sinfín de pésames y mensajes de apoyo en sus redes sociales oficiales.