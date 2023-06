Matan al cantante Pacho El Antifeka; Daddy Yankee se despide de él

El cantante de música urbana Pacho El Antifeka murió a balazos en Puerto Rico, la policía está investigando los hechos.

De acuerdo con la información de medios locales, las autoridades recibieron una llamada de auxilio al sistema 911 por detonaciones de arma de fuego en un centro comercial llamado Plaza Tropical en Bayamón.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontrar sin vida del cantante Pacho El Antifeka, el cuerpo del artista de música urbana fue hallado en el interior de un automóvil Infiniti modelo EX35, del año 2008 de color negro. Se informó que el cuerpo presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

¿Quién era Pacho El Antifeka?

Pacho El Antifeka, cuyo nombre real era Nerftalí Álvarez Núñez, tenía 42 años de edad cuando fue asesinado en Puerto Rico.

Su reconocimiento internacional ocurrió durante su participación en el dúo de música urbana Pacho & Cirilo. Cobró fama por haber colaborado con algunos de los artistas más famosos de la escena urbana como Bad Bunny, Daddy Yankee y Rauw Alejandro, Wisin y Yandel, Farruko, Nicky Jam, Jay Wheeler, Cosculluela, Arcángel, Anuel AA, entre otros.

Pacho se encuentra en libertad, había sido detenido en frente de un negocio en Cataño, Puerto Rico, el 21 de marzo de 2015, por poseer una pistola Glock 9 milímetros, que estaba modificada para disparar automáticamente. Por ese error personal se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal. De ir a juicio y ser encontrado culpable por los cargos que se le achacaban, se exponía a una pena máxima de 10 años de cárcel y no más de tres años de libertad supervisada.

Daddy Yankee se despide de Pacho El Antifeka

El legendario cantante de reguetón Daddy Yankee se despidió de Pacho El Antifeka, tras darse a conocer la noticia de su muerte.

Daddy Yankee compartió una foto en la que aparece con Pacho El Antifeka y Bad Bunny, en el que agradeció por haberlo conocido.

“Estoy consiente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones”, se lee en el mensaje del artista de “Gasolina”.