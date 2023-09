¿Bad Bunny dice adiós a Marvel? Retiran 'El Muerto' del calendario de estrenos de Sony

La película "El Muerto", producida por Sony y protagonizada por el reguetonero Bad Bunny ya no tiene fecha de estreno. Se trata de un spin-off del universo de Spider-man que sigue la historia de un héroe de origen latino.

La cinta se estrenaría el 12 de enero de 2024, pero ya fue eliminada del calendario del estudio. Como parte del anuncio, Sony cambió las fechas de “Dumb Money”, inspirada en el frenesí de los calcetines de GameStop, que se estrenará el 22 de septiembre en lugar del 20 de octubre.

Asimismo, se informó que la epopeya bíblica dirigida por LaKeith Stanfield “El Libro de Clarence”, tomó el lugar de “El Muerto”. La cinta del personaje de Marvel era la primera película de superhéroes de live-action de Sony protagonizada por un actor latino.

Conocido en los cómics como Juan-Carlos Estrada Sánchez, El Muerto es un luchador cuyos poderes sobrehumanos provienen de una máscara especial que se ha transmitido de generación en generación. No está claro si Spider-Man aparecería en la película, pero El Muerto se ha enfrentado al trepamuros en los cómics.

“Dar vida a El Muerto es simplemente increíble… muy emocionante”, dijo Bad Bunny a los fanáticos en la CinemaCon en 2022, cuando se anunció el proyecto.

“El Muerto” sería uno de varios spin-offs relacionados con Spider-Man que Sony pretendía lanzar. Hasta ahora, el estudio había estrenado algunas cintas relacionadas con el Hombre Araña, aunque no todas con el éxito esperado. “Venom” y su secuela de 2021, “Let There Be Carnage”, así como "Morbius", que fue destrozada por la crítica.

La siguiente cinta de este universo sería “Kraven, El Cazador”, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, y cuyo estreno está programado para el 6 de octubre, así como “Madame Web”, con Dakota Johnson, que se espera se estrene el 16 de febrero de 2024.

