Bárbara Mori afirma que vio al fantasma del hijo de Sylvester Stallone: 'una energía rara'

Tal parece ser que Bárbara Mori tiene un sexto sentido que le permite ver espectros y gente muerta, pues la famosa actriz afirmó que vio al fantasma del hijo muerto de Sylvester Stallone, Sage.

Así lo afirmó Bárbara Mori en entrevista con Gaby Meza, a quien le contó que cuando rentó una casa en Los Ángeles con unos amigos, se le apareció el difunto hijo del actor que le da vida a Rambo y Rocky.

Durante la charla, Bárbara habló del cine de terror y de ahí dio el brinco a las experiencias paranormales que se han su citado en su vida: "Desde chiquita, a mí y a mi hermana como que vemos sombras, se nos apaga la tele, tiembla la luz. Ese tipo de cosas nos han pasado a lo largo de nuestra historia".

"Pero ese día literal vi a un hombre muerto viéndome a los ojos", sentenció la famosa que dio vida a Rubí completamente espantada.

"Rentamos una casa con mi marido y cinco amigos en la calle Mulholland Drive, que es en Los Ángeles. Pasamos la noche, al día siguiente estoy lavando los platos en la cocina, estábamos platicando Fer y yo, de pronto siento atrás de mí, en la entrada de la cocina, una energía", añadió.

"Literal estaba un wey con las manos en los bolsillos, traía jeans, camiseta blanca, perfecto lo vi. Viéndome a los ojos sin ninguna expresión. Inmediatamente veo a Fer a ver si lo está viendo, no lo estaba viendo, sigue hablando, me volteo otra vez y ya no estaba. Le digo ‘Creo que acabo de ver a un muerto’, me empiezo a reír y se lo empecé a describir", abundó.

Bárbara Mori dijo que eso no le dio miedo, pero que "se me pusieron los pelos parados, me dio mucha emoción, porque a mí esas cosas me emocionan. Me quedé en shock lavando los platos y dije ‘Qué loco, qué fue eso’".

"De pronto entra uno de los amigos, Toño, y me dice ‘Sentí una energía rara’, y le digo a Fer ‘Ves, lo vi’", añadió.

Bárbara Mori agregó que su amigo fue a su computadora y que descubrió que el fantasma era el hijo de Rambo: "pone la dirección de la casa que rentamos en Airbnb y aparece ‘Muerte del hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone, por sobredosis o algo así’. Entonces, ahí murió y cuando vi la foto era él, lo vi".

"Es una historia que es la primera vez que me pasa y me parece fascinante", remarcó la famosa.