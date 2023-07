Bárbara Torres abandona entrevista con Luis Magaña... porque le preguntó por su carrera

Bárbara Torres está sumida en una nueva polémica, pues la actriz conocida por haber sido Excelsa en “La familia P. Luche”, abandonó una entrevista con Luis Magaña cuando éste le preguntó por el futuro de su carrera, la cual para todos los fans de “La casa de los famosos México” es intrascendente.

Y todo apuntaba a que la entrevista iba a salir mal, pues Bárbara Torres se puso “payasa” con el comunicador, pues le dijo que solo le iba a responder tres preguntas, cosa que gente realmente relevante como Belinda o Thalía jamás harían.

Bárbara Torres de La casa de los famosos México Foto: Especial

La primera pregunta de Luis Magaña fue que si Bárbara mostró su verdadero yo en el reality, ante lo cual la argentina dijo que el programa es un experimento científico que provoca emociones intensas y lo comparó con la pandemia.

Luis Magaña le dijo que la respuesta no estaba relacionada con la pregunta y que la pandemia no tenía nada que ver con “La casa de los famosos”, pues el COVID le encerró a la gente con otros a cambio de dinero.

Bárbara Torres se comenzó a poner de malas, pero esto no le importó a Luis Magaña, quien le preguntó si dentro del reality se sintió traicionada o utilizada. Ella se puso sus moños y le dijo que no hablaría de lo que sucedió en “La casa de los famosos”.

Ante ello, Luis Magaña sacó el barrio periodístico y le hizo a la argentina una pregunta que no sólo no soportó, sino que la exhibió ante todos por su pésima actitud: ¿cuál era el futuro de su carrera?, argumentando que los realities solían impactar la carrera de los participantes, tanto para bien como para mal.

Bárbara Torres se puso toda molesta y saco la carta de que se le iba la señal y ofreció la que quizás es la mejor actuación de su carrera: se quitó los audífonos, movió la pantalla y se desconectó de la entrevista.

Bárbara Torres Foto: Especial

Luis Magaña afirmó que fue "muy casual" que la conexión de Bárbara se cortara justo en ese momento: “Creo que se nos distorsionó un poquito la llamada o tal vez no estaba muy lista para responder lo que le estábamos preguntando”.

“Muy casual que se haya cortado justo en el momento, pero bueno a veces así sucede, vamos a esperar un par de segundos a ver si se reconecta Bárbara, yo espero que sí”, añadió.

“De pronto empezó a tener problemas para escucharnos, el resto de la entrevista no, evidentemente no le estaba resultando muy cómodo, pero tampoco podemos disfrazar lo que se siente por fuera y lo que le tenemos que preguntarle a la gente, me parece que mi responsabilidad periodística e informativa pues es servirles a ustedes y preguntarle a la artista lo que ustedes quieren saber”, finalizó.