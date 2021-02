Belinda está de luto, fallece su abuelita Juana: "¡Quiero que se acabe todo esto!"

Belinda se encuentra de luto: Juana Moreno, su abuelita, falleció este miércoles a los 88 años, en Madrid, España, informó el publirrelacionista de la cantante.

Doña Juana se encontraba grave de salud y ya tenía algunos días hospitalizada; fue el fin de semana cuando Belinda Schüll, la madre de la artista, habló respecto al estado de salud de la matriarca de la familia.

Belinda, su mamá y su abuela Instagram

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella. La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma… No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar”, escribió Schüll en sus historias de Instagram.

BELINDA SUFRE EN AGONÍA

Fue en marzo pasado cuando Belinda dijo sentirse preocupada por el estado de salud de su abuelita, pues había tenido una recaída y fue hospitalizada por una larga temporada.

"Tuve una plática con mi mamá, estaba muy asustada. Todos los días la situación en España es peor, hay miles de muertos. Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida", comentó entonces

Tras conocer la lamentable noticia, Belinda dedicó un desgarrador mensaje a Doña Juana en su Instagram:

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. ¡Abuelita te amo!, te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto, esta tristeza y vacío”, escribió.

“¡El peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe todo esto! ¡No aguanto más!”, agregó.